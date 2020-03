BUENOS AIRES - La cancelación de los vuelos que unen Buenos Aires con destinos de países de riesgo por el coronavirus causó gran preocupación e incertidumbre entre los viajeros que deben retornar a la Argentina o partir a sus destinos del exterior.

Fuentes oficiales dijeron a Clarín que todos los vuelos internacionales de las zonas afectadas podrán operar hasta el lunes 16 para llevar o traer residentes a su país de origen.

En tanto, a partir del martes 17 sólo Aerolíneas Argentinas, que había anunciado la cancelación de vuelos al igual que Latam, estará autorizada a repatriar a los pasajeros.

Latam informó que suspendió temporalmente la ruta directa entre Buenos Aires y Miami, en principio, hasta el lunes inclusive.

Los pasajeros afectados que iban a salir del país pueden reprogramar su vuelo sin penalidad y pagar la diferencia de tarifa. También, existe la posibilidad de cancelar el viaje con la devolución del 100% del monto.

Por otro lado, para quienes ya están en Estados Unidos y quieren regresar, la empresa les asegura la vuelta haciendo una escala en Perú, Chile o Brasil. "Cada caso es particular. Latam está tratando de ser lo más flexible en la medida de las posibilidades", aseguran las fuentes consultadas por Clarín.

Además, recomiendan a los turistas que si su viaje se ve afectado por estas medidas, se comuniquen y hagan la propuesta más conveniente.

En tanto, Latam anunció que desde el 1° de abril al 30 de mayo se reducirán un 30% los vuelos internacionales. "Aunque todavía no se sabe cuáles son las rutas", destacaron fuentes consultadas por este diario

Aerolíneas Argentinas también tomó una decisión similar sobre sus rutas entre Buenos Aires y los países de riesgo. En total son cinco destinos: Miami, Orlando, Roma, Madrid y Nueva York.

La empresa no canceló todos los viajes, sino que redujo la frecuencia por la caída de la demanda y las cancelaciones debido al avance del coronavirus.

Para quienes tenían los tickets comprados y no pueden salir del país, la empresa permite la reprogramación sin el cobro de la multa o la devolución del 100% del dinero. Además, en los casos en que la cancelación no fue voluntaria, sino que fue una decisión de la empresa, el pasajero no pagará diferencia de la tarifa.

Por otro lado, los turistas que están afuera y quieren regresar también tienen la chance de volver en los vuelos que no fueron cancelados sin pagar la penalidad, ni la diferencia de precio entre pasajes.

El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que se hará efectivo en las próximas horas obliga a cancelar la llegada de vuelos desde Europa, Estados Unidos, China, Corea del Sur, Japón e Irán por un plazo de 30 días.

En ese caso, fuentes de Aerolíneas consultadas por Clarín resaltaron: "Esperemos que no sea inmediato y dé tiempo a los argentinos que están en el extranjero a volver al país".

Desde la empresa calculan que trasladaron a entre 600 y 800 argentinos que todavía están hoy en Roma. "Por eso se dejaron vuelos para que regresen. Cuando salga (la publicación del decreto en) el Boletín (Oficial) vamos a ver cómo actuamos", afirmaron las fuentes de la empresa.

Por último, desde Latam aseguraron que están "analizando el minuto a minuto". Sobre el DNU, dijeron que no tienen una comunicación oficial y, en el caso de hacerse efectivo este viernes, solo afectaría el vuelo desde Buenos Aires-Miami, que es el único internacional.