COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR/Incluye audio) - Emilia Villivar, médica infectóloga del Área Programática Sur (APS), a cargo a la emisión de certificados de alta epidemiológica para pacientes con Covid dialogó con Actualidad 2.0 y reconoció: "estamos atrasados con la entrega de certificados por la cantidad de positivos que hay y porque lo hacen médicos de forma voluntaria, que son en su mayoría de la parte pública. A nosotros nos llegan los resultados, un grupo de médicos entrevista a esos pacientes y un grupo de 13 profesionales para toda la ciudad está haciendo el seguimiento. El alta epidemiológica también la dan los médicos; por eso estamos atrasados", dijo.

Explicó que "cuando tomamos contacto con pacientes confirmados intentamos hacerles un seguimiento durante el tiempo que dura el aislamiento y cuando el mismo finaliza le otorgamos un certificado de alta epidemiológica. Significa que la persona cumplió su aislamiento y ya no contagiaría. Es distinto al certificado del alta médica".

Detalló que "hay personas que son sanas y jóvenes y por lo general no tienen más de 5 o 7 días con síntomas; llegan asintomáticos al final del aislamiento, entonces se le da el alta epidemiológica y no hace falta seguir con el reposo clínico pero hay personas mayores o con comorbilidades que cumplen el aislamiento indicado y muchos llegan al final del aislamiento con tos, cansancio, dolor de cabeza o no recuperan del todo el olfato. A ellos les explicamos que tienen el alta epidemiológica porque no contagian a nadie, pero les prolongamos el reposo clínico hasta que mejoren sus síntomas, así se pueden incorporar a sus actividades diarias".

En cuanto al alta epidemiológica, dijo que se da después de los 14 días de aislamiento y que "según las últimas actualizaciones nacionales no hace falta la PCR para levantar el aislamiento o darle el alta epidemiológica".

"Las personas que se hisopan firman una declaración jurada donde nos aseguran que entienden que hasta que esté el resultado del estudio deben guardar aislamiento y una serie de medidas preventivas. Eso sirve como comprobante de que se hisoparon y lo pueden presentar en el trabajo. Después de que son positivos algunos solicitan un comprobante cuando les da positivo", añadió Villivar.

"Hay dos tipos de pacientes: el covid positivo confirmado y los contactos estrechos. SI en una cada hay cinco personas uno puede ser positivo confirmado y otras cuatro personas que son contactos estrechos. Ellos tienen que hacer el aislamiento 14 días. Si en ese periodo alguno empieza con síntomas el aislamiento de todos ellos se reinicia. No siempre son 14 días; pueden ser más", aclaró.

En cuanto a la estructura para hacer el seguimiento una vez que se detectan positivos, mencionó que "es real la dificultad. Es difícil el seguimiento en tiempo y forma y estamos atrasados con la entrega de certificados a la hora de dar el alta epidemiológica. Esto tiene que ver con la cantidad de positivos que hay y por otro lado dificulta es que el seguimiento lo hacen médicos de forma voluntaria. Son en su mayoría de la parte pública. A nosotros nos llegan los resultados, un grupo de médicos entrevista a esos pacientes y un grupo de 13 profesionales para toda la ciudad está haciendo el seguimiento. Y el alta epidemiológica también la dan los médicos; por eso estamos atrasados".

"Por suerte hay obras sociales que se han hecho cargo del seguimiento del paciente en estos últimos días, como OSDE, por ejemplo. Es reciente. Sé que se han sumado Swiss Medical, OSDIP. Ellos incluso le dan el alta siempre bajo el lineamiento de Epidemiología", aclaró.

Agradeció a "los médicos del sistema público por la vocación y el compromiso en este momento que nos toca vivir en la ciudad. La mayoría de los médicos a pesar de que no cobran hace muchos meses, además de su tarea asistencial, también se comprometen con el seguimiento de estos pacientes de forma totalmente voluntaria aunque no tienen más paga ni se disminuye la carga horaria en sus lugares de trabajo. Incluso llaman desde sus propios teléfonos", destacó.

Además, con la llegada del programa Detectar "tenemos que darle algún tipo de contención a los pacientes que vamos detectando. El Municipio que actuó rápidamente y con gran compromiso dispuso de gente para hacer un seguimiento de estos pacientes. No son todos médicos sino gente de distintos sectores".

Villivar consideró que "lo óptimo sería que cada institución que realiza hisopados a la población le pueda brindar al mismo tiempo un seguimiento y hacer el control de foco, identificando los contactos estrechos para poder aislarlos y cortar con la cadena de contagio. Necesitamos gente haciendo esto".

VOLUNTARIOS

Sobre la posibilidad de sumarse para realizar este trabajo como voluntarios, la infectóloga dijo que "sería muy importante. Es algo que nos acontece a todos. Los médicos tienen que estar asistiendo al paciente en las instituciones y quienes tenemos ganas de comprometernos en esta situación para que esto mejore serían bienvenidos. No hay que ser médicos; solo hay que poder detectar si el paciente tiene algún síntoma de gravedad o si algún contacto estrecho se convirtió en positivo por tener síntomas. Es tener sentido común y empatía", consideró.

Para realizar consultas para la obtención del certicicado de alta epidemiológica los pacientes deben escribir a certificadoscr@gmail.com. Allí también pueden sumarse voluntarios para el seguimiento de pacientes en la ciudad.