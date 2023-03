Rosana Cruz, vecinalista del barrio Pueyrredón denunció que habían solicitado un terreno para concretar el ansiado proyecto de un CAPS (Centro Atención Primaria de la Salud) en la zona. Pero, tras un informe de la Dirección de Catastro, confirmaron que el lugar estaba cedido al Ministerio de Educación.

Según pudo conocer ADNSUR, desde la red comunitaria barrial integrada también por el barrio Roca; distintas instituciones educativas; centros; policía comunitaria Tercera y Quinta, habían pensado en la creación del CAPS.

“Tomamos la decisión desde esa red, de solicitar el acompañamiento y firmas de los vecinos, a los fines de ser presentados ante el Consejo Deliberante y nuestros representantes”, reveló Cruz.

Sabemos que el intendente no está en la zona, pero sí está el Secretario de Gobierno que pueda ponerse en conocimiento, de que este terreno se había censado desde el año pasado, antes del dictado de esa resolución", agregó.

Cómo se enteraron de lo sucedido

Cruz relató que habían solicitado informes a la Dirección de Catastro para conoce el “estado legal de este terreno” y “constatamos de que eran terrenos que estaban cedidos al Ministerio de Educación” para la utilidad de la comunidad.

En este sentido, manifestó que “no se han llevado adelante los proyectos, por lo cual, desde la red ya teníamos pensado esta propuesta, la presentación de este proyecto”.

Respecto al a necesidad del CAPS en la zona, mencionó que no es algo nuevo, sino que “desde el año 2017 que está esa necesidad”.

"Después de la inundación, que fue el temporal, trabajando con psicólogos y todas las personas involucradas de lo que es asistencia de la salud, pudieron advertir que no tenían un lugar donde poder diagramar las acciones que querían llevar a cabo los distintos equipos interdisciplinarios, recordó la vecinalista del barrio Pueyrredón.

De esta manera, remarcó que “no es una necesidad de ahora”.

Asimismo, señaló que esta situación “nos toca en lo profundo de nuestro corazón”.

Y agregó: “Nuestro barrio Pueyrredón no tiene terrenos ni espacios libres y entendemos que esta persona a quien les dieron los terrenos, es una persona vinculada a la política. Además, Cruz explicó que la manera en que se dio todo, sacando una resolución el 29 de diciembre “nos pone muy mal”.

El proyecto

Si bien reveló que la designación no la tenían, el proyecto iba a ser presentado a la brevedad.

“Tanto en el barrio Roca como en el Pueyrredón no tenemos sedes de las vecinales, por lo cual a pesar de eso, queríamos avanzar con el CAPS, porque creemos que hoy la necesidad primordial y primaria, es la creación de un centro de salud”, declaró la vecinalista.

“Me parece que nuestros representantes no pueden no conocer esta situación. EL barrio Roca y el barrio Pueyrredón son barrios re contra antiguos y que no tengamos sede propia de la vecinal, podemos esperar. Pero el tema de un CAPS creo que no lo pueden desconocer. Padecemos muchas situaciones que hoy merecen que nosotros tengamos que tener la asistencia y la salud gratuita”, mencionó Cruz.

Los próximos pasos a seguir

La mujer señaló que “estamos tratando de poder llevar adelante una reunión con nuestros representantes. Sean los Concejales, sea el Secretario de Gobierno que hoy se encuentra en la ciudad y sobre todo de aquellas personas que hoy tengan el poder de decisión sobre esta resolución. Queremos que se revierta, se derogue y no se apruebe”.