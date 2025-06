El gobierno de Chubut, a través de la Subsecretaría de Protección Ciudadana, emitió la noche del pasado martes un aviso de prevención, con el objetivo de que se extremen las medidas de precaución al transitar por las rutas de la región cordillerana ante la presencia de intensas nevadas y fuertes ráfagas de viento.

En continuidad, precisaron que esta situación genera al transitar “condiciones que reducen significativamente la visibilidad”, en diferentes tramos de la cordillera.

Es que estas condiciones, además de afectar la visibilidad, también complican la adherencia de los vehículos a la calzada, lo que aumenta la peligrosidad para conductores y acompañantes.

Ante este panorama, las autoridades provinciales hacen especial hincapié en la necesidad de consultar, antes de viajar, el estado de las rutas y el pronóstico meteorológico actualizado para la zona.

Desde Vialidad Nacional señalaron este miércoles por la mañana que en el sector comprendido entre el acceso a Cholila y la localidad de Epuyén, se reporta la presencia de hielo y nieve pisada en distintos puntos de la calzada, lo que la vuelve resbaladiza y peligrosa para la circulación.

En la zona, se encuentran equipos de Vialidad Nacional trabajando en el despeje y mantenimiento del camino, incluyendo la distribución de sal para mejorar la adherencia.

ALERTA POR FUERTES VIENTOS

Toda la provincia del Chubut y otros sectores de la Patagonia están bajo alerta amarilla por ráfagas de viento muy intensas, de acuerdo a lo anunciado por el pronóstico extendido del tiempo.

El área experimentará vientos del oeste con intensidades que rondarán entre 45 y 65 km/h, pudiendo registrarse ráfagas que alcancen hasta 100 km/h.

Según lo publicado por el Servicio Meteorológico Nacional, la contingencia climática se presentará durante este miércoles 25 de junio a partir de la mañana en cada rincón de la región chubutense, extendiéndose hasta la noche del mismo día. Asimismo, el mal tiempo podría continuar horas más tarde, pero con menor velocidad en el viento.

Recomendaciones a tener en cuenta