Soledad Pastorutti hizo un radical cambio de imagen y recibe halagos de todo tipos. Sin embargo, en las últimas horas la artista reaccionó al hecho de que algunos la cataloguen como “MILF”.

Todo ocurrió cuando conversaba con Diego Poggi y Rochi Igarzábal, quienes están al frente de las redes sociales del ciclo de Telefe donde ocupa el rol de jurado.

“¿Puedo decir algo polémico, pero que es con todo el respeto del planeta?”, le consultó el periodista. “Todos en el chat de Twitch dicen que sos la mujer más linda de la Argentina y que sos alta MILF, ese es el término que están utilizando”, agregó.

“Me gusta eso. Me encanta”, respondió la cantante. Posteriormente, contó una insólita anécdota de su adolescencia junto a un amigo con quien hizo el secundario y que actualmente es su vestuarista.

“Teníamos 15 años, salíamos del cumpleaños de una amiga y todos se habían ido con alguien. Nosotros dos no, éramos medio los más feos del grupo. Y este guacho me mira y me dice ‘encima lo fea que estás vestida’ como diciendo ‘no te agarro ni siquiera por como estás vestida’”, detalló.

En cuanto a los comentarios que dejaron los usuarios en Twitch, aseguró que se siente "orgullosa de escuchar esos comentarios porque me costó un montón”, culminó.

¿QUÉ SIGNIFICA MILF?

MILF es el acrónimo de una frase sin filtro en inglés: 'Mother I'd like to fuck'. La traducción al español de este término sería 'madre con la que tendría sexo', sacando de lado los términos vulgares del enunciado en la lengua anglosajona.

Aunque a Soledad le guste que le digan que es una MILF, este término suele recibir críticas debido a que sexualiza a las mujeres que han pasado por la maternidad y/o se encuentran transitando la plena adultez.