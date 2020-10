COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - "Somos los soldados conscriptos que estuvimos desplegados en la costa del litoral marítimo patagonico, desde Trelew hasta Tierra del Fuego, que fue parte del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur. Y por tal efecto somos Veteranos de Guerra", dice Alejandro Martínez, uno de los "soldados continentales" -como se denomina popularmente a quienes durante la Guerra de Malvinas cumplieron funciones fuera de la isla- que pide ser reconocido a través de un proyecto de ley que pretende ser tratado en la Cámara de Diputados.

Desde Santa Fe, Alejandro dialogó con ADNSUR y se refirió a las gestiones que realiza ese grupo de soldados. Además confirmó que apuntan a armar una ruta turística con los lugares donde estuvieron posicionados durante la Guerra de Malvinas.

Martínez tiene 57 años, nació en provincia de Buenos Aires, pero hace un tiempo está radicado en Venado Tuerto, Santa Fe. Durante la Guerra de Malvinas cumplió funciones en el Regimiento de Infantería 1, Patricios. Esa unidad se desplegó desde Caleta Córdova a Fitz Roy, cubriendo guardias y realizando patrullas por esa zona.

Precisamente esa labor y permanencia en la región es lo que motiva que hoy un grupo de soldados continentales quiera crear una ruta turística, con aquellos lugares donde hubo soldados apostados.

"Queremos llamar a la Ruta 3 'La Ruta del TOAS' -afirma Martínez- porque todavía quedan algunos lugares, posiciones donde estuvimos y queremos que le hagan el recuerdo", explicó al respecto. "TOAS" son las siglas de Teatro de Operaciones del Atlántico Sur.

"Eso es historia y pocos lo saben y pocos lo conocen. Pero estamos trabajando con muchas municipalidades de la costa para preservarlas, poner una mención histórica a todo eso y que quede para la posteridad", sostuvo.

Martínez asegura que un grupo ya está trabajando en ese sentido, incluso presentando la idea a legisladores nacionales. El objetivo es que la gente que visita las diversas ciudades que estuvieron afectadas por el conflicto sepan también cuál fue el vínculo entre el continente y las islas, más allá de cómo lo vivió cada comunidad.

Mientras trabajan en esta idea también gestionan el tratamiento de un proyecto de Ley que apunta a reconocer como combatientes o Veteranos de Guerra a soldados que durante el conflicto bélico permanecieron en el continente.

"Nosotros queremos ser reconocidos igual que todos los que estuvieron en el teatro de operaciones", explica Martínez. "Están reconocidos 24.500 efectivos, de los cuales están los que pisaron Malvinas, los que estuvieron embarcados, los que estuvieron en la Operación Rosario, como los que hicieron la logística de ese tema. Lo único que falta es el lugar del teatro de operaciones donde teníamos que cubrir el litoral marítimo", agrega.

En sus declaraciones asegura que "esto no es un relato creado", sino que "está atestiguado con documentación oficial y por el mismo enemigo".

"Lo que pedimos es la inclusión con un proyecto de ley que generaron diputados en el año 2019 por el cual a estos 9500 soldados que están en está condición se nos de la veteranía. Lo que nosotros pedimos está todo avalado con documentos", insiste.

Por el momento el proyecto de ley está en la Comisión de Defensa. Sin embargo, es rechazado por los Veteranos de Guerra, e incluso en las últimas semanas hubo un pedido concreto a no "tergiversar la historia".

El mismo fue impulsado por ex soldados conscriptos de Chubut nucleados en el Centro de Veterano de Guerra de Puerto Madryn, Agrupación de Ex Soldados Conscriptos de Trelew, Gaiman, Dolavon y 28 de Julio, Centro de Ex Soldados en Malvinas de Esquel y zona Noroeste, así como de Sarmiento, de Rawson y de Comodoro Rivadavia quienes admiten que "merecen un reconocimiento" pero "que sea congruente con su participación en el conflicto".