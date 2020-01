COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) – Son las 10:00 de la mañana del miércoles. Sol recién vuelve de comprar y se sienta a desayunar. Hace calor en Buenos Aires y a través del teléfono cuenta su historia a ADNSUR, aquella que empezó en La Loma y que sigue escribiendo capítulos en la gran ciudad, donde es conocida como la coreógrafa oficial de Cazzu, la jefa del trap.

“Mi nombre es María Sol Villalobos, me gusta María pero me dicen Sol. Tengo 26 años y desde los 18 estoy en Buenos Aires, apenas terminé el colegio me vine y desde febrero de 2018 estoy con Cazzu”, cuenta.

Los orígenes de Sol se remontan a la zona de la calle Namuncurá, donde creció en Comodoro Rivadavia. El Colegio Santo Domingo Savio fue su lugar en el mundo en la primaria, cuando también dio sus primeros pasos en la danza, ya que a los 8 años comenzó árabe con Marcela Mortada. “De muy chiquita era una loquita que bailaba”, recuerda sobre esa época.

La conexión con el baile fue instantánea para Sol, y luego, cuando transitaba la secundaria en el colegio Austral, comenzó a incursionar en danza jazz con Alicia Kalambucas.

Una vez que terminó sus estudios, Sol decidió que era momento de seguir su camino en Capital Federal. Quería convertirse en psicóloga y se inscribió en la Universidad de Buenos Aires (UBA), carrera en la que adeuda cinco materias y la tesis.

El destino ya estaba escrito para ella, y en paralelo comenzó una carrera en el Instituto de Reina Reech, una Tecnicatura en Danzas de cuatro años, sin saber que ese primer paso marcaría todo su futuro.

“Siempre pensé que el baile era un hobby porque nunca tuve el objetivo de ser bailarina. Pero hice las dos carreras al mismo tiempo: una a la mañana y la otra a la noche, y me recibí en Reina y con la tesis (un trabajo basado en La Vita e' bella) me di cuenta de que la creatividad y la creación era un lugar que me volvía local".

La vita è bella por María Sol Villalobos - Trailer

EL INICIO DE UN LARGO CAMINO

Cuenta Sol que su pasión por la danza la pudo “combinar con los marcos teóricos de la psicología, en el sentido de que aplicaba a mi danza todas las teorías que sabía desde la psicología para con la vida”.

Por esa razón, asegura que su estilo tiene esa doble faceta. Es que, como ella,ice: pasó de querer ser “una psicóloga que baila a una bailarina que va a ser psicóloga”.

A la distancia, admite que el descubrimiento interior que conllevó la tesis fue su puntapié inicial, la certeza de cuál camino quería seguir. Sabiendo eso, ella viajó a Los Ángeles para realizar un curso de dos meses en Millenium y se le abrió “la cabeza” de que podía vivir de la danza.

Por ese entonces, ya daba clases, y quería meterse en la noche y bailar como go-go dancing en fiestas electrónicas, lo que logró de la mano de la productora Luz Vallejos.

Club 69 fue uno de sus primeros escenarios y luego llegó Vorterix, donde todavía baila.

En paralelo, Sol comenzó a moverse en el ambiente del trap y luego de trabajar con varios artistas llegó Cazzu a su vida. “Fue más o menos a fines de diciembre de 2017, cuando el trap tuvo su auge. Yo trabajaba para otros trappers y Cazzu vio mi trabajo y me dijo que quería mi trap en su equipo. Ella todavía no era tan conocida, pero yo sabía que era la jefa porque básicamente era la única chica metida en este mambo, y comenzamos. Arrancamos haciendo boliches con dos bailarinas y siempre fue proyectando, queriendo hacer teatro y que su música se expanda. Y hoy básicamente es lo que es porque es una jefa, es la directora de su propio arte”, admite.

Cuando Sol habla se le nota su admiración por Cazzu, quien grabó con Sean Paul y Bad Bunny y teloneo a DJ Balvin. Juntas trabajaron en “Maldade$”, “Error 93” y “Emo Club Tour”, e hicieron tres Opera, la primera salida a la cancha importante de la cantante.

Cuenta Sol que Cazzu “todo lo relaciona con una visual, una estética y un planteo”, que comenzaron con dos bailarinas y ahora son seis, y que sueña con estar en el show que el próximo 23 de febrero la cantante brindará en Comodoro, en el marco del aniversario de la ciudad.

“Voy a intentar ir. Yo no viajo con ella, van bailarinas y es un equipo de mucha gente. Pero cada tanto voy a viajes y a este quiero ir para chequear de que salga todo bien, porque siempre soñé con que algo mío vuelva a Comodoro, así que es algo increíble, porque el show es increíble desde el planteó que tiene ella hasta el equipo. Va a estar bueno”, sentenció esta comodorense que ahora sueña con hacer televisión para seguir construyendo su propio nombre.