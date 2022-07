En diálogo con ADNSUR, el secretario general de SITRAED, Guillermo Spina, confirmó que se suman al paro docente del lunes 25 y martes 26 de julio en Chubut. Y advirtió que “en la provincia la situación sigue siendo compleja. En el fondo, no se resolvió la problemática de la Educación. Se dilató en el tiempo y aún seguimos con las escuelas maltrechas”, dijo.

“En materia salarial, si bien el 5% iba sin ningún condicionamiento (acorde a lo que señaló el ministro de Gobierno Cristian Ayala), ese porcentaje no soluciona nada del deterioro que tiene el salario docente”, alertó.

Asimismo, Spina destacó que este ciclo lectivo- tras las vacaciones de invierno - va a comenzar con una medida de fuerza de la mayoría de los gremios docentes. "Nuestra mesa directiva provincial con las seccionales decidimos acompañar el Paro. Si bien los convoca ATECH, todo el frente gremial docente está de acuerdo. Estamos con los otros gremios en un trabajo común con estos reclamos”, anticipó.

Grazzini sumará a Sadop a la paritaria y no descarta una ley de emergencia educativa en Chubut

“El problema no es el ministro Grazzini sino que esta situación se viene dilatando hace 4 o 5 meses. El ministro aún no se comunicó con SITRAED. Hasta el momento, no se sentó con los gremios como lo expresó en los medios. Esta situación no se puede dilatar más”, aseguró.

El titular del gremio además indicó que ya en el 2019, el salario docente era un 80% de la canasta básica. "Hoy, no llega al 50% de la canasta básica. Hay que tomar una determinación más allá que el ministro asumió esta semana pero esta situación viene desde 4 meses”, explicó.

Magno: "se ha contado con mandatos suficientes para declarar una medida de fuerza el 25 de julio"

Respecto del paro, confirmó que incluirá el lunes 25 y el martes 26 de julio. "Podría convocarnos el miércoles. Se les pide gestos al sector docente y no aparecen los gestos desde la patronal. Hay que sentarse a acordar esta cuestión porque no puede seguir así”, indicó.

Y precisó que se puede dar un nivel de acatamiento mayor "porque esta situación no puede seguir así. Hay que sentarse para resolver la situación y no seguir dilatándola. Hay que solucionarla indefectiblemente. Todos los docentes padecen el aumento del 10% de los productos de la canasta básica y el sueldo docente sigue siendo el mismo”, concluyó.