CAPITAL FEDERAL (ADNSUR) - Luego del primer caso de coronavirus detectado hace más de un año, nuevos síntomas surgieron a medida que se estudiaba la enfermedad. Ahora, especialistas descubrieron que la pandemia genera lesiones cutáneas en los afectados, a las que se las relacionó con una erupción conocida como "sabañón o eritema pernio".

Esta erupción, denominada vulgarmente como el "síndrome de los dedos congelados", consiste en una inflamación o un ardor en los dedos que desaparece sin tratamiento en dos o tres semanas. Si bien es más frecuente en invierno, comenzó a desarrollarse en primavera y, especialmente, en personas jóvenes.

Sin embargo, la mayoría de los pacientes con los denominados “dedos de covid” resultaron asintomáticos o con síntomas leves. De hecho, casi todos fueron niños o adultos jóvenes entre los 20 y los 40 años, un grupo que no es considerado de riesgo y que tiene una mejor respuesta al virus.

Especialistas explicaron que existe una distinción entre los "dedos congelados" y otro tipo de lesiones cutáneas. Los primeros se relacionan a una coloración azul en los dedos por la falta de riego sanguíneo, que se da sobre todo en pacientes que presentan un cuadro grave y por lo tanto son internados.

El otro tipo fue reportado, entre otros, por Esther Freeman, una dermatóloga del Hospital General de Massachusetts en Boston, Estados Unidos. La médica recibió varias llamadas de emergencia similares que reportaban manchas en los dedos de los pies. Luego comprobó que muchos de esos pacientes dieron positivo de coronavirus. Estas manchas de coloración rojiza se dan en manos y pies y pueden causar dolor o picor.

Pese a esto, Freeman envió un mensaje de tranquilidad: "No entren en pánico. No quiero que la gente piense que si le aparecen manchas moradas en los dedos de sus pies van a terminar conectados a un respirador en una unidad de cuidados intensivos".

En abril, el diario Wahington Post había publicado un estudio del Journal of the American Academy of Dermatology sobre los efectos dermatológicos del coronavirus. Una de las conclusiones de este estudio es que no sólo afecta a los pulmones, si no que las erupciones en los dedos de los pies podrían ser un indicador temprano de la enfermedad y podría durar entre dos y cuatro semanas.

La revista médica 'The Lancet' también publicó hace unos meses en un artículo que el virus puede atacar a una capa delgada de las células que cubre las paredes de los vasos, y eso podría provocar las erupciones y los problemas de coagulación.