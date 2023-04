Gremios y agencias que se desempeñan en el puerto de Comodoro Rivadavia expresaron en las últimas su apoyo a la obra de dragado que se concretará durante este año, para recuperar 10 metros de profundidad en el área del muelle de ultramar, lo que posibilitará el ingreso de buques con grandes cargas.

“La expectativa por esta obra es muy grande, porque va a abrir un panorama de trabajo más amplio, para todo tipo de buques, de diferentes calados, porque hoy están limitados a menos de 7 metros”, expresó Ricardo Silva, delegado del SUPA, el sindicato que representa a los estibadores.

Según explicó el trabajador, en diálogo con Actualidad 2.0, “hoy sólo pueden entrar barcos congeladores y fresqueros de mediana altura, por eso nosotros apoyamos la obra de dragado porque el año pasado perdimos dos barcos grandes, que venían a cargar cemento de Petroquímica y no pudieron ingresar”, relató.

Silva recordó que los trabajadores tienen actividad de forma eventual, sin salario fijo, ya que solamente pueden cobrar cuando trabajan en tareas de descargas o cargas de buques. “Una vez que la obra esté terminada, van a poder entrar buques con molinos eólicos, arenilla, cemento, equipos petroleros, todo tipo de carga”, reseñó.

“Los gremios veníamos reclamando esto desde enero y por eso hoy apoyamos la decisión del administrador Favio Cambareri y el gobernador Mariano Arcioni, para que esta obra se pueda hacer, con fondos que ya están garantizados”, indicó.

Además, comentó que en lo inmediato podrán trabajar con buques amarillos de la flota de Rawson, que vendrán a trabajar en la pesca de merluza, mientras se espera la zafra del langostino.

La obra adquiere mayor relevancia porque este tipo de mantenimiento no había podido realizar desde la habilitación de la nueva estructura, 27 años atrás.

Una obra con financiamiento propio

Por su parte, el administrador Favio Cambareri explicó que una vez concluido el estudio de impacto ambiental, el mes próximo, se estará en condiciones de licitar la obra, que incluirá la extracción de 250.000 metros cúbicos de sedimentos, con una duración de 60 días, a realizarse estimativamente en el mes de septiembre.

También precisó que inicialmente se había previsto un trabajo conjunto con el municipio, para un aprovechamiento del material a extraer y avanzar en el recupero de tierras en la zona costera, pero por ahora no será posible avanzar con esa iniciativa.

“La disposición final se va a hacer mar adentro, en una zona de descarga donde se ha estudiado que no tendrá ningún impacto –detalló-, pero por ahora no podremos avanzar con ese proyecto de recuperar 11 hectáreas que habíamos propuesto ante Nación. No lo descartamos a futuro, porque los proyectos están realizados, con estudios de ingeniería que tal vez se puedan retomar más adelante”.

Lo importante, ponderó el administrador, es que el muelle puede recuperar una mejor productividad, como también en la zona de acceso, a fin de recuperar la cota de profundidad original, del año 1996, cuando fue inaugurada la obra.

“En Comodoro y toda la Patagonia hay una baja tasa de sedimentación, que en nuestra ciudad se notó más por un cambio en la morfología de la costa, por la erosición en la costa, especialmente frente a la playa de tanques y el Chalet Huergo, entonces todo ese material se fue depositando, por las corrientes marinas, hacia la zona del muelle”.

El administrador también proyectó, a partir de la obra de dragado, que la terminal marítima podrá brindar un adecuado servicio de transporte y logística que se prevé para la construcción de parques eólicos y producción de hidrógeno en la región, en el marco de la transición energética.

“Esta obra se va a financiar con presupuesto propio de la Administración –valoró-, en estos años habíamos pedido fondos al gobierno nacional pero ante la falta de respuesta, decidimos hacerlo como inversión del puerto, en una obra que tiene un presupuesto estimado de 800 millones de pesos”

En ese marco, recordó que al momento de asumir su cargo, en 2016, “el puerto era deficitario y no contaba con fondos propios, por lo que no podía realizar obras de mantenimiento y dependía exclusivamente de Provincia. Hoy, nos enorgullece poder contar con esta posibilidad de financiar un proyecto de esta escala, porque es el resultado de una administración eficiente, que se ha logrado en todos estos años”.