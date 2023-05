Una mujer contó, a través de su cuenta de Twitter, la odisea que vivió en la Ruta 40, cuando se quedó varada y sin ningún tipo de señal para pedir ayuda o comunicarse con su familia. ADNSUR habló con Sergio de Cicco, secretario de Modernización del Estado, sobre la situación de las comunicaciones en las rutas 3 y 40 en la provincia de Chubut.

"La ruta 40, el inconveniente en general es que las empresas, por lo menos ante las consultas que he hecho con Telefónica y Claro, es que no tienen previsto inversiones en esa zona. Por lo tanto, se nos complica muchísimo mejorar el servicio", afirmó.

Sin embargo, señaló que "estamos intentando con ayuda de emprendimientos privados brindar servicio de 4G y wifi para poder de alguna manera salvar este inconveniente".

El funcionario provincial destacó que gracias a gestiones del Gobierno de Chubut ante Nación, ya se han firmado convenios para que "haya un despliegue en todo el interior del país de antenas Arsat de diferentes tecnologías, y de las cuales 33 nos tocan en la provincia, y que esperamos que el próximo mes comiencen el despliegue de las mismas".

De Cicco señaló que la ubicación de las mismas buscarán resolver las necesidades de comunicaciones, y si bien "no nos alcanza, vamos a tratar no solamente de llegar a algunas comunas sino también a puestos rurales, comisarías y puestos policiales en la ruta que no tienen comunicación". Y así "tener algo de conectividad para, de a poco, ir paliando todas las necesidades".

COMUNICACIONES EN LA RUTA 3

El secretario de Modernización recordó que históricamente sobre la ruta 3, el único lugar que había un servicio bueno era en Garayalde. Pero ya hace dos años que la empresa de telefonía "Personal" hizo un despliegue de torres que va desde Arroyo Verde hasta la entrada al Cañadón Ferrays en Comodoro, haciendo cobertura para los usuarios de Personal.

"Lo que estaría faltando a este momento, todavía no lo han solucionado, es tener el soporte de los clientes de las otras telefónicas", dijo en referencia a Movistar y Claro.

Por lo que señaló que "desde mi oficina y el propio gobernador hemos tenido reuniones con las empresas Telefónica de Argentina y Claro para que tengan la rapidez de hacer esta gestión y poder brindarle a todo el mundo que circula por ruta 3 este servicio", comentó finalmente.