COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Hace más de una semana que el suboficial mayor de la Policía del Chubut Jorge Ríos está internado en el Sanatorio de Trelew por una grave obstrucción intestinal, y tras hacer pública su situación, finalmente la ART (Aseguradora de Riesgo de Trabajo) que cubre su tratamiento atendió su reclamo y confirmaron su traslado al Hospital Italiano de Buenos Aires.

Un médico pidió su inmediata derivación y finalmente iba a viajar este miércoles pero le suspendieron dos vuelos. Ríos, quien fue baleado cuando era cabo de la policía durante un robo registrado en julio de 2013 en el barrio Laprida, señaló que "en toda la mañana me estaban diciendo que ya estaba programado el traslado a las 13 horas pero cuando vino la ambulancia me enteré por la médica que habían suspendido mi vuelo".

Relató que cuando se comunicó con la agente de la ART que sigue su caso "me dijo que lamentablemente no iba a poder viajar porque Aerolíneas no aceptó el Certificado Médico para poder viajar, y que se había olvidado de decirme porque estaba con otros casos crónicos".

Más tarde, la misma mujer le informó que su vuelo fue reprogramado para las 19 horas y "a las cuatro de la tarde me manda un mensaje diciéndome que otra vez lo habían rechazado y que no iba a poder viajar. Le contesté y no me respondió. En la oficina me dijeron que no había ningún responsable".

Ríos precisó que sus abogados presentarán este jueves "una nota, otra vez, con todos los papeles del sanatorio. Ahí vamos a ver qué es lo que responden". Además aclaró que si bien provincia le pone a disposición el avión sanitario, "si yo viajo en forma particular sin el consentimiento de la ART se desligan de cualquier tipo de responsabilidades y dejo de ser paciente crónico de por vida de la ART".

El pasado lunes, el propio efectivo informó en Facebook: "Por fin conseguí el traslado al Hospital Italiano por parte de la ART. Parece que uno tiene que salir por los medios, diarios, radios, portales de Internet mostrando y exhibiendo que uno no es de capricho que necesita ser trasladado de urgencia", cuestionó.

Ríos reside en Trelew y durante la noche del martes 28 de enero tuvieron que internarlo de urgencia en un sanatorio con un cuadro de inflación abdominal y vómitos. El médico cirujano que lo atendió, pidió su derivación al Hospital Italiano de Buenos Aires.

Jorge es paciente de ese centro de salud, en donde le realizaron ya más de 20 cirugías debido a las graves heridas sufridas cuando recibió un disparo en el abdomen al intervenir en un robo domiciliario ocurrido sobre la calle Jamaica de ese barrio comodorense el 29 de julio de 2013.

Uno de los tres delincuentes, Daniel Almonacid, todavía permanecía en el interior de la casa y le disparó provocándole serias lesiones que hicieron que, hasta la actualidad, el suboficial mayor todavía continúe con su tratamiento.