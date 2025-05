Sin medir palabras, un menor de 16 años mató de un tiro en el pecho a un taxista y terminó detenido

Este viernes, la ciudad de Córdoba vivió una madrugada marcada por la violencia en su zona este, específicamente en el barrio Miralta.

Un trágico episodio terminó con la vida de un hombre de 29 años, identificado como Luis Argentino Puga, quien fue asesinado de un disparo en el pecho. La Policía detuvo a un joven de apenas 16 años como presunto autor del crimen, que ocurrió en el sector conocido como Campo de La Ribera.

El hecho ocurrió en las primeras horas de la madrugada y aún se encuentra bajo investigación para esclarecer las circunstancias exactas del homicidio. Según una de las versiones que circulan, la víctima, Puga, se desempeñaba como taxista y, al momento del ataque, estaba trabajando como chofer para una aplicación de viajes. El asesinato habría ocurrido casi sin mediar palabra, lo que sugiere un ataque sorpresivo y violento.

No obstante, las autoridades policiales mantienen una postura cautelosa y no descartan que el crimen haya sido el desenlace de una discusión previa. Por el momento, la hipótesis oficial apunta a un conflicto que escaló rápidamente, aunque los detalles precisos aún no han sido confirmados.

EL HALLAZGO EN EL HOSPITAL DE URGENCIAS

El episodio de violencia salió a la luz cuando Luis Argentino Puga fue trasladado de urgencia al Hospital de Urgencias, ubicado en el centro de Córdoba. Presentaba una herida de arma de fuego en el tórax, que comprometió gravemente su vida. Los médicos del centro de salud realizaron intensas maniobras de reanimación, pero lamentablemente no pudieron salvarlo y falleció a los pocos minutos de su ingreso.

El hombre había sido llevado al hospital en un vehículo particular que partió desde el lugar del ataque, Campo de La Ribera. Según testimonios recabados por la Policía, el traslado fue realizado por un testigo del hecho y otro vecino del barrio, quienes intentaron brindarle ayuda en medio de la emergencia.

Tras su muerte, se conoció que la víctima tenía antecedentes delictivos, según informaron fuentes policiales. Este dato podría ser relevante para entender el contexto en el que se produjo el crimen, aunque las autoridades no han confirmado si estos antecedentes están relacionados con el hecho ocurrido.

OPERATIVO POLICIAL Y DETENCIÓN

Tras recibir la denuncia y recopilar los primeros testimonios, la Policía inició un operativo en el barrio Miralta para dar con el responsable del crimen. La búsqueda culminó con la detención de un joven de 16 años en la esquina de las calles Tulumba y San Jerónimo, una zona cercana al lugar del ataque.

El adolescente quedó inmediatamente a disposición de la Justicia, y se espera que en los próximos días se realicen las diligencias correspondientes para avanzar en la investigación y determinar las circunstancias que rodearon el homicidio.

Con información de El Doce Tv, editada y redactada por un periodista de ADNSUR