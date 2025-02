El cierre de oficinas del Registro Civil en Neuquén dejó sin atención a miles de vecinos y forzó a los trabajadores a desempeñarse en condiciones precarias. Ante la falta de respuestas del gobierno, los empleados iniciaron medidas de fuerza, incluyendo paros sorpresivos, quite de colaboración y asambleas permanentes.

Oficinas cerradas, empleados reubicados y colapso en la atención

El 9 de enero, la oficina de Alderete 416 fue cerrada debido a la no renovación del contrato de alquiler. Si bien los trabajadores no perdieron sus empleos, fueron reubicados en otras sedes que no cuentan con el espacio ni el equipamiento necesario. "Nos mandaron a lugares donde no hay computadoras, ni escritorios, ni espacio físico para sumar más gente", explicó Norma Andrade, empleada del Registro Civil, en diálogo con LU5.

La reubicación generó colas interminables y dobló los tiempos de espera en las oficinas aún en funcionamiento. "Las personas vienen de Alderete y se encuentran con la oficina cerrada. Las filas son larguísimas y los trámites se demoran el doble", aseguró Andrade.

Falta de infraestructura y precarización laboral

Los seis empleados afectados fueron redistribuidos en sedes de Irigoyen 56, Gran Neuquén y Villa Farrel, pero las condiciones en las que trabajan son lamentables. "No hay mobiliario. No tenía ni escritorio ni computadora. Atendía en la cocina", relató Andrade.

La situación también impacta en los servicios esenciales. En la oficina de Alderete se realizaban trámites urgentes como la inscripción de nacimientos en hospitales, facilitando documentación a bebés en estado crítico. "Nosotros íbamos al hospital Castro Rendón cuando un bebé grave necesitaba su acta urgente para ser trasladado o recibir tratamiento. Era un trabajo enorme que quedó trunco", lamentó la trabajadora.

Un conflicto que se arrastra y sin soluciones a la vista

Los trabajadores denuncian que esta situación no es nueva. Otras oficinas, como la de Bouquet Roldán, cerrada durante la pandemia, nunca volvieron a abrir. Lo mismo ocurrió con la sede de Olascoaga, que permaneció cerrada durante cuatro años.

Según Andrade, el aumento poblacional de Neuquén, impulsado por Vaca Muerta, hace que cada vez más personas necesiten realizar trámites, por lo que cerrar oficinas es una decisión insostenible. "El gobierno sabe que entra muchísima gente de otras provincias. Los cambios de domicilio que registramos lo demuestran. En vez de cerrar oficinas, deberían abrir más", afirmó.

Frente a la falta de respuestas, los trabajadores organizados en ATE anunciaron una serie de protestas y medidas de fuerza. "Estamos informando a la población, haciendo panfleteadas, paros sorpresivos y retención de tareas. Nos organizamos para distintas intervenciones esta semana", adelantó Andrade.

A pesar de las promesas del gobierno de "buscar un nuevo espacio", los empleados desconfían y exigen soluciones urgentes. "No queremos que pase lo mismo que con otras oficinas cerradas, que nunca volvieron a abrir", concluyó la trabajadora.