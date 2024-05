Este jueves se realiza el segundo paro general convocado por la CGT contra el gobierno de Javier Milei. Tanto en Comodoro Rivadavia como en distintas ciudades de la provincia del Chubut se adhirieron distintos gremios, como bancarios, camioneros, petroleros, bancarios y comercio entre otros.

En este marco, ADNSUR charló con los comodorenses, quienes dieron opiniones divididas respecto a la medida de fuerza que se da en todo el país.

“Me parece mal porque hay que trabajar, porque si no, no vamos a salir nunca de la crisis. No hay otra forma de salir de la crisis trabajando. Es un día perdido”, indicó una mujer.

Respecto a las medidas del gobierno, “yo pienso que son necesarias, sino vamos a terminar como Venezuela o Cuba. Y eso es terrible donde te tengamos que irnos del país”. Además, reveló que no se vio afectada por el paro del transporte público de pasajeros.

Por su parte otra comodorense se refirió al paro y señaló que “no se nota”. “Hay movimiento, hay agenda, hay negocios abiertos, no parece que hubiera un paro”. Además, reveló que se encuentra “discapacitada y estoy yendo a cobrar en el banco. Espero que esté la plata, mi pensión por discapacidad”. Asimismo, indicó que también vende “pulseritas en la calle”. En tanto, agregó que “estoy sola y me va bien. No me puedo quejar de nada”.

Por otra parte, otra joven manifestó que “a mí mucho no me afecta el tema, porque yo tengo que seguir haciendo mis cosas, como que no tengo una palabra con respecto a eso”.

Por su parte, otra comodorense señaló que es un día normal “como cada día”. “Los médicos están atendiendo, me parece fantástico porque yo tenía turno, y hacia allá voy”. Además, reveló que usa diariamente el transporte público de pasajeros, pero indicó que el paro no le afectó porque realizó sus trámites en vehículo.

En tanto, otra mujer, consideró “perfecta” la medida de la CGT. “Ojalá que salga algo bueno. Creo que necesitamos que las cosas salgan bien hoy, no que sea algo malo para todos nosotros” Además, sostuvo que se encuentra “en contra del gobierno”. Si bien indicó que dejó su trabajo hace un mes, “acompaño a todos los compañeros que están en la lucha por todo lo que se está realizando”.

Por su parte, un hombre manifestó estar a favor de la medida, “lo que sí no acompaña ni la mitad, ni el 10%”. “Hay un paquete de medidas que beneficia a los comerciantes, pero no para el empleado, para el trabajador no”.

En esta línea, aseguró que tendría que “haber más acatamiento” porque “esto ahora nadie lo ve, pero al daño se van a dar cuenta de lo que es”. “Ya lo vivimos en los ‘90. Yo estuve acá en los años ’90 cuando pasó eso. Hubo mucha desocupación, mucha mano de obra en negro. No trae nada aparejado, nada. Me duele ver a las personas así, porque parece que no tienen hermanos mayores, no tienen padres, no tienen abuelos”, agregó.

Asimismo, indicó que si bien trabaja, hoy no tuvo actividad porque “estamos esperando, hay una parte de la que es camionero, hace movilización y parte de petroleros, pero nosotros no subimos al yacimiento. Nosotros estamos en edad de jubilarnos y hoy nos traen los problemas”.

Por último, cuestionó: "Si vos querés laburar hasta los sesenta años y te da el cuerpo, perfecto. ¿Pero las personas que no pueden, las que están enfermas?.