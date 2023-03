Las redes de Comodoro se hicieron eco del pedido de un camionero, que se quedó varado en la Ruta 3 de Comodoro con destino a Buenos Aires. El hombre compartió su testimonio, solicitando ayuda ya que su vehículo se rompió y se encuentra sin comida ni agua.

“Algún colega por comodoro amable que me quiera arrimar para el lado de Buenos Aires, estoy tirado antes de bajar el ferrays en comodoro pero estoy mirando para Bs. As”, comienza explicando.

“Se me rompió la caja y no me entran los cambio ni de alta ni de baja. Si me tienen que cobrar no hay drama necesito bajar para el lado de Buenos Aires, por ahí algún corajudo se copa..”, dice el conductor.

Desbaratan a una organización que vendía marihuana proveniente de Buenos Aires y operaba en Chubut

“Si pueden acercarme algo de bebida, agua más que nada. Para comer tengo estamos con mi compañero, compramos pero nos quedamos sin nada y acá estamos en la loma del cu.... tengo plata les pago si me acercan algunas botellas de agua mineral”, finaliza diciendo.

La publicación en Facebook tuvo muchas repercusiones, con comentarios que pedían a los conductores que pasen por el lugar que se solidaricen.