RÍO GALLEGOS (ADNSUR) - Un enfermero de terapia intensiva del Hospital de Río Gallegos, Manuel Pires, decidió mostrar a través de redes sociales, la situación que viven en la institución ante la falta de agua potable.

Lamentable esta situación no es la primera vez que sucede, donde en plena pandemia se trabaja intensamente contra el coronavirus, pese a no tener las condiciones mínimas de prevención.



El enfermero Manuel Piris publicó a través de su cuenta de Facebook, cómo deben higienizarse ante la falta de agua, así lo indicó el Diario Nuevo Día. Desde las 18 hs del día 9 y durante toda esta noche sin agua. Debemos usar agua destilada para las manos y pacientes pero no podremos ducharnos y no se puede higienizar ni desinfectar todo como corresponde...las infecciones intrahospitalarias por la internación prolongada o por trabajar en un hospital colapsado desde hace varios meses”, escribió.

Y destacó que “Trabajamos a cama caliente, no hay una buena desinfección, no hay otros lugares, zonas verdes donde puedan atenderse la población pero nadie se preocupa, seguramente pensarán, " Si Caleta Olivia puede estar sin agua o el san benito, ¿ porque no van aguantar los del hospital unas hs? Un hospital que fué orgullo en su momento hoy parece un barco a la deriva”, agregó.