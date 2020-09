COMODORO RIVADVIA (ADNSUR)- El Hospital Alvear continúa viviendo una compleja situación, debido a la ocupación total de camas de internación debido al aumento de casos de coronavirus en Comodoro, y de la reducción de personal de la salud por aislamiento. Este viernes siguen ocupadas en su totalidad las camas disponibles tanto en sector covid como no covid.

El director del hospital, Gustavo Blanco, reconoció que nuevamente “estamos con una ocupación completa en sala, guardia y terapia intensiva, con una situación compleja, con ocupación del 100 % de las camas, tenemos todas las camas ocupadas”, dijo. Y reconoció que la colaboración del ministerio de Salud y de la municipalidad, pero indicó que esta última semana la atención se vio afectada, ya que hay una gran cantidad de personal aislado por ser positivo de coronavirus o contacto estrecho.

“No tenemos el recurso pero estamos todos al límite, tratando de abrir alguna cama, viendo que la gente ingresa y los casos no han disminuido. Tenemos la misma capacidad de camas pese a la cantidad de personal aislado, se mantiene pero con agotamiento de quienes están”, afirmó Blanco a FM Cadena Tiempo.

Asimismo, aclaró que por el momento no fue necesario recurrir a una derivación de pacientes. Y afirmó que en el hospital se aumentó el número de cama de manera progresivamente “según la necesidad, es dinámico, no hay número fijo y estable para pacientes covid y no covid, y si en algún momento requerimos solo internación covid, seremos solo covid, pero también hay otras patologías que requieren internación”, manifestó.