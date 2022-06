El fallecimiento de Lautaro Coronel, más conocido como "El Noba", dejó a miles de fanáticos devastados por su muerte. Los homenajes hacia el artista referente en el movimiento de la "Cumbia 420" se realizaron a lo largo y ancho del país. Sin embargo, uno de ellos "excedió" y superó lo planificado por la familia, que buscaban realizar caravanas multitudinarias.

En Mar del Plata, "los festejos" se volvieron virales luego de que surgiera un video protagonizado por fanáticos de El Noba que, en honor al músico, decidieron incendiar una moto.

En el clip se puede apreciar a un grupo de fanáticos prendiendo fuego al vehículo en medio de un descampado mientras la multitud de personas que asistieron al velorio improvisado aceleraban sus motos ruidosamente, tal como lo pidió su hermana.

La visita de "El Noba" a Comodoro, días antes de su trágica muerte

El tributo no parece haber causado mayores daños, y sin duda fue en honor a la gran pasión que el cantante profesó por las motos en vida, indicó el medio 0223.

Vale remarcar que "El Noba" tuvo un rápido ascenso y siempre manifestó su amor hacia las motos y la velocidad. "Me gusta es la adrenalina. Algo que no me gusta es estar quieto o aburrido. Las motos son todo para mí, y le canto a eso porque son las secuencias que también pasan en el barrio", explicó en una entrevista.

Aunque jamás se hubiera imaginado este descontrolado episodio en la ciudad costera con fanáticos que incendiaron una moto en honor del músico cumbiero.