El gobierno de Neuquén volvió a aplicar sanciones ejemplares en el marco del plan de austeridad y control del ausentismo que impulsa el gobernador Rolando Figueroa. En esta ocasión, se oficializó la exoneración de una agente de Salud y la cesantía de una empleada civil de la Policía, ambas por inasistencias injustificadas, en uno de los casos con presentación de certificados médicos falsos.

Desde el inicio de la gestión, Figueroa puso en marcha un esquema para erradicar gastos innecesarios y expulsar a los llamados "ñoquis" de la administración pública, en paralelo con el fortalecimiento de áreas clave como Salud, Educación, Seguridad e Infraestructura.

Exoneración en el Ministerio de Salud

La sanción más severa, la exoneración, recayó sobre Marcela Fabiana Pesenti, quien se desempeñaba en la Dirección Provincial de Recursos Físicos y Biomédicos del Ministerio de Salud.

El sumario administrativo se inició por disposiciones emitidas entre septiembre de 2023 y marzo de 2024, a raíz de inasistencias continuas y discontinuas durante 2022 y 2023, así como por la presentación de certificados médicos falsificados.

La investigación determinó que, si bien tres inasistencias fueron justificadas, el resto no pudo ser explicado por la agente. Los auditores verificaron que presentó en la plataforma “Mis Licencias” certificados médicos con firmas apócrifas de dos profesionales, sumando 21 días de ausencia.

Cesantía en la Policía de Neuquén

La segunda sanción fue la cesantía de Claudia Marion Yepez, empleada civil con rango de cabo en la división Centro de Monitoreo Urbano de la Policía de Neuquén.

La entonces Secretaría de Seguridad ordenó el inicio del sumario administrativo en septiembre de 2023 por 51 días de inasistencias registrados entre enero y noviembre de 2022.

Pese a haber solicitado el perdón administrativo en abril de 2024, la Junta Disciplinaria desestimó el pedido y consideró que existió abandono de cargo, procediendo a su destitución.

Además, el decreto dispone que se inicien los mecanismos para recuperar las sumas de dinero percibidas indebidamente por las jornadas no trabajadas. En caso de no poder concretar el recupero, la Fiscalía de Estado podría intervenir por posible enriquecimiento sin causa en perjuicio del Estado provincial.