Siguen combatiendo el incendio en Lago Cholila: "Es un lugar de difícil acceso, no sabemos cómo comenzó"

El último sábado comenzó a desatarse el fuego en inmediaciones del Lago Cholila. El fuego avanzó de forma voraz desde ese momento alcanzando vegetación de bosque nativo, matorrales y pastizales.

Este viernes, bajó la intensidad del incendio, según declaraciones brindadas por Silvio Bourdagham, intendente de la localidad.

“Ayer (jueves) fue un dia muy bueno de bajas temperaturas y poco viento. No ha avanzado mucho el incendio, pero está activo y en la noche tuvimos lluvia y bajas temperaturas”, señaló.

Incendio en Lago Cholila: Sumaron un helicoptero y hay más de 100 brigadistas intentando controlar las llamas

“No se puede decir que está controlado pero a diferencia de como estuvimos dos días atrás, ha mejorado bastante, hoy no se ve el humo que había días atrás”.

Según la información que brindó el jefe comunal, el miércoles a la noche se evacuó un barrio entero por precaución, ya que las llamas estaban a una distancia muy cercana. Afortunadamente, ninguna vivienda resultó afectada.

Con respecto al origen de las llamas, aún no se puede determinar con precisión de donde vinieron. “Es un lugar que está a 25 kilómetros de Cholila, de difícil acceso. No hay mucha gente, los que acceden es en camioneta 4x4. Por el momento no hay certeza de como inició”, finalizó.

Con información de LU17