RAWSON (ADNSUR) – Gran polémica y preocupación generó este lunes la disposición 2437/2020 del Gobierno Nacional, donde se autoriza "de forma excepcional y a condición de reciprocidad" el tránsito de ciudadanos de Chile entre los tres pasos fronterizos: Cardenal Samoré (Neuquén), Huemules (Chubut) y Austral (Santa Cruz). Florencia Carignano, directora Nacional de Migraciones, habló en exclusiva con ADNSUR, y confirmó que no hay posibilidad de que un chileno ingrese a territorio argentino, sino que se trata de una excepción solo para trasladarse de un destino chileno a otro, usando rutas argentinas.

“Jamás haríamos una medida así sin antes hablar con los gobernadores, el único paso abierto con Chile es Cristo Redentor, todo el resto está cerrado”, afirmó Carignano, quien además manifestó su preocupación por la grave situación sanitaria y epidemiológica que atraviesa Chile con la pandemia de coronavirus.

La preocupación en nuestra provincia no tardó en llegar, ya que uno de los pasos fronterizos mencionados en el Boletín Oficial está Chubut. La funcionaria explicó que no se tomó ninguna medida “no hay ninguna cuestión nueva, lo que salió fue una cuestión técnica de una resolución que ya habíamos sacado en marzo, que garantizaba el transito país-país producto de un acuerdo internacional”, dijo.

Carignano afirmó que “las fronteras están cerradas, no hay posibilidad alguna que hoy los chilenos que se presenten por Huemules, Cardenal Samore ingresen, no hay manera”. Por lo que las personas pueden solicitar ante consulado argentino que necesitan usar la ruta para transitar y volver a ingresar al territorio chileno.

Además, destacó que hay lugares en la región patagónica de Chile que no se pueden comunicarse entre sí porque no tiene ruta y deben usar rutas argentinas. Al igual que en argentina en Tierra del Fuego tiene que pasar por territorio chileno. “El 28 de marzo al suspender las fronteras, garantizamos que esas personas se puedan movilizar y transitar en rutas argentinas para volver a su país de origen. Lo único que se cambió es que en vez de poner residentes, pusimos ciudadanos porque Chile quería que cambiamos eso y mencionemos los pasos fronterizos”, manifestó.

Todos los ciudadanos chilenos que deseen usar las rutas argentinas para volver a ingresar a su país, deben pedir la autorización al consulado, quien luego lo envía a migraciones, donde se evalúa la necesidad de real de usar la ruta, luego se comunica a las autoridades de cada provincia, identificando a la persona que va a hacer uso de la ruta “para que la escolten por personal de Gendarmería, para verificar que entra y sale”, explicó.

“No hay posibilidades hoy de que cualquier chileno pueda ingresar, lo único que se hizo fue una tecnicidad para cambiar dos palabras, pero nada ha cambiado para tranquilidad de toda la región patagónica”,agregó.

Por último, detalló que en junio ingresaron solo tres personas chilenas para hacer uso de estas rutas, mientras que en mayo fueron dos: “Fueron casos específicos, fueron escoltados. Tiene que explicar por qué necesitan ir de una localidad a otra para hacer trámite o tienen que volver, deben mostrar la documentación. Ninguna persona puede ingresar al país si no tiene las condiciones sanitarias, son exigidas en el consulado”, aseveró.