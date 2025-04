El avance de Uber en Cipolletti, sin habilitación legal ni control del Estado, disparó un conflicto con los taxistas locales que ya escala a niveles preocupantes. Durante el fin de semana se registraron agresiones, amenazas y daños a vehículos que operan con la aplicación. Ahora, el reclamo llegó al Municipio con una advertencia: "Si no hay respuestas, vamos a protestar en Transporte".

Dos conductores de Uber fueron interceptados por taxistas que los persiguieron, increparon y, en uno de los casos, llegaron a abollarle el auto a patadas. Uno de los agredidos radicó la denuncia. Aunque el violento accionar fue repudiado incluso por parte del propio gremio, la bronca sigue creciendo ante la falta de respuestas del Ejecutivo local.

Qué dijeron los taxistas

Desde la Asociación de Propietarios de Taxis de Cipolletti se desmarcaron de los hechos, aunque ratificaron una protesta contra Uber. “No estoy de acuerdo con la violencia, pero hay un vacío por parte de la Municipalidad”, expresó su presidenta, Ana Bidegaim, quien confirmó una movilización para esta semana.

El planteo del sector es concreto: exigen controles a los autos que trabajan con Uber, dado que no cumplen con las mismas exigencias que los taxis, remises o radio-taxis. “Tienen precios más bajos porque no pagan seguros, ni habilitaciones, ni inspecciones. Eso es competencia desleal”, aseguró el taxista Segundo Chaves, referente del gremio.

Además, Chaves advirtió que muchos de los choferes nuevos desconocen los costos reales de operar un vehículo: “Uber no te dice que no te cierran los números. Cobrando la mitad de un taxi, no podés sostener el auto, el seguro ni el combustible. No es negocio, es precarización”, cuestionó.