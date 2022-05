Sigue la falta de vehículos 0Km: crece la opción de planes de ahorro, pero también puede haber demoras y “sorpresas” en Comodoro

Continúan los problemas en la entrega de vehículos cero kilómetro, por lo que la demanda para la renovación de unidades sigue trasladándose hacia los planes de ahorro, que las fábricas ponen a disposición para la venta de unidades directamente financiadas desde las fábricas. Sin embargo, en esta vía de ventas también puede haber inconvenientes, aun cundo existen condiciones legales que obligan a las automotrices a priorizar el acceso a estas unidades, una vez que el suscriptor ha ganado una licitación o fue favorecido por el sistema de sorteo.

Tal como detalló ADNSUR en otros informes, las dificultades para acceder a los vehículos nuevos se vinculan a los cupos de importación establecidos para las distintas marcas, pero el problema también afecta a las marcas que se fabrican en el país.

Por ejemplo, el faltante de determinados componentes importados, como microchips que utilizan la mayoría de las marcas, es otro de los motivos que generan demoras, que en algunos casos exceden varios meses, por lo que hoy algunas ventas ya se hacen para el 2023.

Así, los problemas se multiplican, con situaciones que surgen no sólo por la demora en las entregas, sino por la imposibilidad de seguir pagando las cuotas que se actualizan fuertemente, en con consonancia con los precios del vehículo, determinados por la inflación y la cotización del dólar.

Algunos suscriptores también se encuentran con la frustración de que, aún con las cuotas del plan de ahorro al día, no se les permite participar en la licitación de su círculo porque la mayoría de los suscriptores se encuentra en mora, perdiéndose así el derecho a contar con esa posibilidad, que incluso cierra hasta la opción del sorteo si la mora excede al 50 por ciento de los inscriptos en el círculo.

Consultas legales en Comodoro

El abogado Manuel Ibarguren representó el año pasado a la clienta de una concesionaria que demoró la entrega del vehículo, logrando un fallo que sentó varios precedentes, como el hecho de que la publicidad con que se anuncian los planes de venta forman parte del contrato entre la concesionaria y el suscriptor.

El caso generó una sentencia en la Cámara de Apelaciones de esta ciudad que obligó a la concesionaria a entregar el vehículo (que había prometido en “la cuarta cuota”, para revelar luego que en realidad se trataba de un plan de ahorro mediante licitación), luego de varios años de litigio, con un resarcimiento económico para la mujer que víctima de aquella defraudación.

En la actualidad, comentó Ibarguren al ser requerido para este informe, “recibimos muchas consultas en el estudio en relación a la compra de vehículos y planes de ahorro. El primer motivo es por la suba de cuotas, pero casi no tomamos ese tipo de demandas, porque en realidad las subas empezaron en el año 2018 y en ese momento no vinieron a plantearlo y ahora se actualizan al ritmo de la inflación”, detalló, en referencia también a que esa condición está establecida en el contrato que se firma al momento de comprar el plan.

“El segundo motivo de las consultas es por la demora en la entrega de los vehículos comprados a través de planes de ahorro –detalló el abogado-. Ayer me vino a ver una señora que terminó de pagar la cuota 84 en el mes de febrero y sin embargo no le dan el auto, hoy está todavía con el reclamo, por lo que vamos a ir a juicio”.

En igual sentido, comentó otro caso, “el de un señor que falleció el mismo día que iba firmar los papeles, porque había terminado de pagar todo. Pero ahora no le quieren entregar el auto a los herederos, era un plan de ahorro y no le reconocen el derecho a la familia”.

Ibarguren recodó además que en la demanda del año pasado, confirmado en segunda instancia por la Cámara de Apelaciones, también le resultó dificultoso para que le entregaran el vehículo: “Tuvimos que ir a secuestrar el auto, porque la concesionaria no lo quería entregar y estiraba los plazos, pero si no hacíamos la medida, no lo entregaban”.