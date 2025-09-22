La gestión del intendente de Allen, Marcelo Román, enfrenta un nuevo momento crítico. A la parálisis de servicios provocada por el paro de trabajadores municipales y la clausura de los camiones del corralón, se sumaron protestas vecinales por la falta de agua potable y un fuerte cruce con la localidad de Fernández Oro por el ingreso no autorizado de residuos.

Con los camiones municipales fuera de circulación, la basura comenzó a acumularse en las esquinas. Frente a la situación, el propio intendente salió con un camión particular, acompañado por un concejal, a recolectar bolsas en la vía pública. Sin embargo, la medida resultó insuficiente y la tensión se trasladó a los barrios.

Vecinos cortaron accesos al basural

En los barrios Aeroclub y Huemul, los vecinos decidieron cortar una de las calles de acceso al basural en reclamo por la falta de agua potable. La protesta expuso un problema que arrastra varios años.

“Cada gestión promete y después se olvida”, sostuvo Karina, una vecina del barrio Aeroclub. Explicó que el DPA ya tendió la red de agua, pero nunca se concretó la conexión. “Nos organizamos y ofrecimos comprar los caños, pero pedimos que nos den el agua. Se pasan la pelota entre ellos”, señaló.

Actualmente, el suministro depende de camiones cisterna enviados por el municipio, pero el servicio se redujo: de cuatro entregas semanales pasó a una sola, y cuando el camión se rompe, los barrios quedan sin abastecimiento. Además, el sistema presenta fallas: “Contrataron un camión sin bomba y hay muchas casas que no pueden cargar”, agregó la vecina.

Provincia envió dos cisternas para paliar la crisis, pero los vecinos insisten en que se trata de un parche: “Queremos pagar, no que nos regalen nada. Exigimos los mismos servicios que el resto de la ciudad”, reclamaron.

Basura de Allen en Fernández Oro

El conflicto también impactó en la ciudad vecina. El intendente de Fernández Oro, Gustavo Amati, confirmó que un camión particular proveniente de Allen ingresó al basural local sin autorización ni identificación.

“Nos llegó el aviso y dimos alerta al personal. Pudimos detener el ingreso antes de que ingresara un segundo vehículo”, relató. Amati aclaró que cualquier traslado de basura desde otra localidad requiere autorización y control ambiental, algo que no ocurrió en este caso.

El jefe comunal destacó que en su ciudad se trabaja para ordenar el predio, con guardias que controlan las 24 horas y medidas para fomentar el reciclaje. Si bien manifestó disposición a colaborar con municipios vecinos, advirtió que todo ingreso debe ser planificado y autorizado.