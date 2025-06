Sigue el paro en los centros de salud de Chubut: médicos denuncian falta de diálogo y una crisis que se profundiza

La Asociación Gremial Médica de Chubut confirmó que continúa vigente el paro iniciado el 3 de junio en los Centros de Atención Primaria de Salud (CAPS), en reclamo por mejoras laborales y salariales. Según señalaron desde el gremio, la protesta se sostiene ante la “irresponsable falta de respuesta del Gobierno provincial” y advierten que la situación “agrava una crisis sanitaria que afecta directamente a toda la población”.

El sindicato denunció que, pese a la gravedad del conflicto y los reiterados pedidos de audiencia, desde la Secretaría de Salud no se han generado canales de diálogo ni se presentaron propuestas concretas para resolver el conflicto. En un comunicado difundido este lunes, expresaron su “sorpresa por el desinterés manifiesto de las autoridades sanitarias para avanzar en soluciones”, recordando que durante la campaña electoral tanto el gobernador Ignacio Torres como el entonces candidato y si ex secretario de Salud, Sergio Wisky, habían reconocido públicamente la crisis del sistema y la necesidad de fortalecer al personal de salud.

Sin embargo, desde el sindicato sostienen que “las acciones actuales del Gobierno van en sentido opuesto a sus palabras”.

El gremio médico remarcó que el conflicto no se reduce a un reclamo salarial, sino que pone en juego la sustentabilidad misma del sistema de salud público. Detallaron que el salario de un médico especialista ingresante en Chubut es el más bajo por hora de toda la Patagonia, muy por debajo de lo que se paga en el sector privado, lo que lleva a que muchos profesionales opten por dejar el sistema público o migrar a otras provincias.

Entre los puntos más preocupantes, destacan la falta de personal en la mayoría de las ciudades, con un déficit crónico de recurso humano, que afecta la atención en terreno. En ese marco, advierten proyecciones para Rawson y Esquel, en las que la mitad del plantel médico se jubilará en los próximos cinco años.

Con relación a las residencias médicas, señalan que están casi vacías. Pese a que históricamente son consideradas semilleros del sistema, hoy no tienen ingresantes y “no hay reemplazos a la vista”. Y advirtieron: “no hay currículums en los escritorios de los coordinadores”.

