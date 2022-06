Con temperaturas apenas más leves que las del miércoles, los vecinos del Valle arrancaron este jueves con una mañana helada. Los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) señalan que la ola de frío en la región se extenderá hasta el lunes.

Trelew, que el miércoles alcanzó temperaturas que la ubicaron como la ciudad más fría del país y tuvo su día más frío del año, encabeza la lista de las ciudades del VirCh, con -3,8º C y con una mínima que alcanzará los -7º C.

Le sigue Rawson, donde el frío también se hace sentir con una temperatura mínima que llegará a los -6 ºC, y donde el cielo permanecerá parcialmente nublado durante toda la jornada.

Para Puerto Madryn, que este miércoles también se ubicaba como una de las ciudades más frías de la Argentina con una sensación térmica que perforó los -15º C, el clima será un poco más moderado, con una temperatura de -2,3 º C, una sensación térmica de -5º C y el cielo nublado. La mínima que se espera para la ciudad portuaria es de -4 º C.

Por ahora, no hay pronosticadas nevadas en la zona, a pesar del frente de frío polar, mientras que la máxima subió respecto de los valores del miércoles y alcanzará los 8º C.