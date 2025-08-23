La Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) comunicó que, en la madrugada de este sábado 23 de agosto, durante la etapa de relleno de una cañería, se produjo una nueva avería en el subacueducto Arenal-Ciudadela; este incidente obligó a interrumpir el abastecimiento de agua potable en sectores dependientes de ese conducto.

De esta manera, continúa la interrupción del suministro de agua en los barrios: Güemes, Sarmiento, Bella Vista Norte, Megaloteo, Padre Corti, Gesta de Malvinas, Km. 17 y Km. 18. No hay horario de normalización del servicio.

“Debido a las maniobras que se llevan a cabo, los vecinos de los barrios Km. 8 y Próspero Palazzo podrán notar baja presión en sus conexiones domiciliarias”, indicó la SCPL.

Y agregó: “Personal operativo se encuentra trabajando en el lugar para realizar las tareas correspondientes. Se mantendrá informada a la comunidad en caso de que surjan novedades”.