BUENOS AIRES - Tras varios días de confinamiento estricto, algunos países - incluida la Argentina – permitieron las salidas recreativas con los más pequeños. Sin embargo, los especialistas remarcan la importancia de cumplir con los protocolos para evitar contagios.

En ese marco, la Universidad de Harvard emitió una serie de recomendaciones a tener en cuenta a la hora de salir de casa.

La autora, Claire McCarthy, médica pediatra en el Boston Children’s Hospital y profesora en la Harvard Medical School indicó que salir puede ser una gran idea para la salud física y mental y sintetizó en 7 puntos los aspectos más importantes a tener en cuenta.

Consejos a tener en cuenta

1- Tener cuidado con lo que se toca al salir o al regresar a casa. Para aquellos que viven en casas unifamiliares, esto no es un gran problema, pero si se vive en un edificio compartido, tener cuidado con cosas como botones de ascensores y picaportes de puertas que otros tocan.

2- Es importante llevar desinfectante para manos, puede ser alcohol en gel, para que pueda lavarse las manos mientras se esté fuera, si es necesario.

3- Elegir el mejor espacio al aire libre. Lo idea es ir a un lugar que no cuente con la presencia de varias personas.

4- Mantener el distanciamiento físico mientras se está al aire libre. Las posibilidades de contagio al pasar cerca de otra persona son bastante bajas, pero es mejor darle la mayor cantidad de espacio posible al virus, y mantener siempre una distancia de al menos 2 metros.

5- Solo salir al aire libre con las personas con las que se vive. Es tentador unirse a otros grupos, vecinos o familiares para caminar, pero es difícil mantener al menos 2 metros, y los niños pueden pasar un momento particularmente difícil ante tantas indicaciones.

6- No tocar cosas que puedan estar en contacto con el suelo. Es decir no jugar con pelotas, juguetes y otros objetos que pueden entrar en contacto con el virus. No es recomendable sentarse en bancos, tocar carteles o buzones o cualquier otra cosa. Simplemente no se sabe quién lo tocó o cuándo o si una persona infectada tosió o estornudó en ellas.

7- Llevar siempre barbijo o tapaboca. Este elemento tiene que estar siempre en el bolso, mochila o cartera de todas las personas, sobre todo si mantener la distancia física se vuelve complicado. Sin embargo, según la Academia Estadounidense de Pediatría, los niños menores de 2 años no deben usar máscaras por razones de seguridad, pero todos los demás deben tener una máscara, o alguna otra cubierta facial, a mano por si acaso.