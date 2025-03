Si renuncia, ¿de cuánto sería la millonaria cifra que recibiría el Papa Francisco como pensión?

El papa Francisco, a sus 88 años, atraviesa un momento delicado en su salud tras ser internado en la clínica Gemelli de Roma por complicaciones respiratorias que han derivado en una neumonía bilateral.

Desde el 14 de febrero, su estado ha mostrado altibajos, lo que ha generado preocupación entre los fieles y la comunidad católica en general. La situación, marcada por el diagnóstico reservado, pone de relieve los desafíos que enfrenta el pontífice en esta etapa de su vida, mientras se mantienen vigilantes tanto sus médicos como sus seguidores.

En el último parte médico que se conoció la tarde de este lunes 3 de marzo, se detalló que tuvo "dos episodios de insuficiencia respiratoria aguda causados por una importante acumulación de mucosidad endobronquial". Esto provocó una nueva crisis de "broncoespasmo". Por ello, se le practicaron dos broncoscopias y se le aspiraron las "abundantes secreciones".

QUÉ SUCEDE SI EL PAPA RENUNCIA

En medio de las preocupaciones por la salud del papa Francisco, se reaviva la posibilidad de que el sumo pontífice reciba una pensión o retiro en caso de que su condición no mejore y decida renunciar.

El antecedente más reciente de una renuncia fue el caso de Benedicto XVI, que se convirtió el primer Papa en dimitir en 600 años. Luego de eso, el Vaticano le dio una pensión vitalicia.

¿COBRA UN SUELDO?

Cabe mencionar en este punto que el sumo pontífice no cobra un sueldo ni una pensión actualmente. En el documental Amén: Francisco responde, el propio Pontífice aclaró que no recibe ninguna compensación económica por su rol.

"A mí no me pagan nada. Cuando necesito dinero para comprarme zapatos o algo así, lo pido. Yo no tengo sueldo", afirmó Francisco.

UNA PENSIÓN MILLONARIA

Si el papa Francisco decide renunciar, sería la Iglesia católica la que asumiría sus gastos, tal como ocurrió con Benedicto XVI. Además, le proporcionaría una residencia dentro del Vaticano con todos los servicios y manutención cubiertos de por vida. Este sistema garantiza su bienestar en el retiro, aunque no es una pensión en el sentido tradicional.

Cuando Benedicto XVI renunció, el Vaticano le otorgó una pensión vitalicia, aunque nunca se confirmó la cifra de manera oficial. Sin embargo, algunos informes estiman que rondaba los u$s 2.700 (casi tres millones de pesos).

A pesar de este antecedente, algunos expertos consideran que con el estilo austero que viene manejando el papa Francisco es probable que no quiera recibir ningún tipo de pensión, más allá de que el Vaticano asuma sus gastos.

