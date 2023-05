El dirigente de la Unión Tranviaria del Automotor (UTA) en Comodoro Rivadavia, Alejandro Quinteros, habló con ADNSUR sobre el anuncio del paro de colectivos en el interior del país.

"Está previsto que el paro comience a las 00 horas del martes”, si es que no se llega a un acuerdo en la reunión prevista para las 17 horas de este lunes.

El referente de la UTA explicó que "sino se llega a concretar nada para resolver este conflicto, a partir de la cero horas se va a parar todo el país, todo el interurbano y urbano".

Y además, detalló que en Comodoro afectará a Transporte Diadema y Patagonia Argentina, mientras que en la villa balnearia el servicio se suspenderá en la empresa Expreso Rada Tilly.

Quinteros explicó que si bien el reclamo es por la paritaria: "Acá el conflicto más grande que hay en este caso son temas de subsidios. Con la inflación no son los mismos y Nación no quiere enviar más subsidios y las empresas dicen que no pueden afrontar un aumento salarial", precisó.

Finalmente, descartó que se vuelva declarar una conciliación obligatoria : "Nosotros queremos la solución, pero si esto sigue así, lamentablemente se va a seguir adelante con el paro".