Este jueves a partir de las 21 horas, con una edición especial del programa de entretenimiento “Me Invitó Un Amigo”, SETA TV inaugurará un nuevo estudio de streaming, un gran paso para este medio de comunicación de la Patagonia.

Con la presencia del maestro Titín Naves con un show imperdible, juegos, las charlas distendidas de siempre e increíbles sorteos, el equipo de SETA TV dará inicio a esta nueva etapa para el canal.

Con Facundo Ponce, Nicolás Bueno, Lourdes Gudiño, Marina Valencia y Soledad Chorny Math English, Diego Millaman y Sebastián Guerreiro detrás de este equipo, MIUA (Me Invitó Un Amigo) también celebra su tercera temporada, cuyo inicio tuvo lugar el 18 de septiembre de 2023 con el primer programa que salió a la cancha de la transmisión.

🥳SORTEOS

▪️UN FIN DE SEMANA EN EL DOMO DE @nomadepatagonia 🏕️🪵

▪️DOS CENAS EN @ele_multiespacio 🍖🥩+ 2 ENTRADAS PARA EL CINE @sudestadapop

▪️CENA EN @berlinacomodoro 🍻

▪️SORTEO DE @vinotecamusters 🍷

⚠️ Todos los sorteos se realizarán en vivo durante el programa 📺 Miranos por nuestro canal de YouTube

📺DÓNDE MIRARLO

