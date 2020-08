RADA TILLY (ADNSUR) – Un barrilete vuela por la mente. Marcos invita a seguirlo, no oculta su emoción. Son las 12 del mediodía y en Rada Tilly el viento está ausente. El sol brilla sobre las cabezas y es un día en que el cometa sólo volaría corriendo.

Dentro de los estudios de radio, el barrilete vuela de verdad. La imaginación todo lo puede y Marcos y Veyi le van dando hilo a un carretel que invita a transportarse a la niñez y a jugar imaginando, en el caso de los chicos.

Son las 12 y ya comenzó “Currinche”, el programa de “música, juegos, palabras, para niñas, pibitos, gurises, caurito y wawas”. Marcos Vilches y Veyi Bianco están sentados en el estudio de Gen Radio, 96.9 MHz, y durante una hora se sumergirán en un universo musical y de palabras.

La aventura comenzó hace dos años con el objetivo de llevar otro tipo de contenidos a los infantes, explicó Marcos a ADNSUR. “Veíamos como que de alguna forma no había la circulación del contenido que nosotros queremos compartir. No es que sea el único programa sino que podíamos ampliar el horizonte de audición de lectura que no circula en los ámbitos formales”.

Marcos y Veyi se conocieron en Puerto Madryn. “Hace mucho”, dice ella. “Veinte años ya”, dice él. En la Ciudad del Golfo Nuevo Veyi fundó la escuela libre “Las Calandrias”, un espacio de formación alternativa y no directiva donde Marcos fue profesor de música. Entre otras cosas enseñaba el charango, ese pequeño instrumento que se caracteriza por usar la caparazón del piche, un mamífero característico de la zona.

Nómades por naturaleza y juventud, en Comodoro volvieron a reunirse y decidieron llevar a la radio lo que alguna vez hicieron por distintos lugares, siempre con el ánimo de educar diferente, con diversidad e identidad.

“Al estar los dos en el mismo pueblo viviendo volvimos a encontrarnos con las prácticas que habíamos hecho antes, las cosas que hemos vivido y la cantidad de material que tenemos en el campo literario y la música. Eso nos dio mucha soltura para empezar el programa”, reconoce Marcos.

En Churrinche Marcos se ocupa de la música y Viye de las palabras y las letras. Con imaginación van armando un relato que se hila con ritmos latinoamericanos de diferentes artistas de Argentina, Chile, Perú, México, entre otros países; todos amigos de la casa.

En el medio también están los oyentes, por supuesto, los que le dan sentido a toda esta aventura.

Según explica, Veyi el objetivo es poder llegar a adultos y niños, y principalmente a docentes, los multiplicadores del conocimiento. “Tenemos la aspiración de que sea un buen material que se use en las escuelas. Nosotros hacemos material que se usa, no que se oye y se archiva. La aspiración es que los maestros tengan un nivel de música y de palabras acorde a lo que necesitan los chicos”, explica ella en ese sentido.

Marcos, asegura que el contenido llega a los chicos, y el mejor ejemplo es la devolución del oyente. “Uno piensa si llegará o no llegará y realmente tenemos un diálogo real con los niños y las niñas porque nos mandan ellos los audios a través de los padres. Por ejemplo, el otro día nos llegó un mensaje de una pequeña oyente de Buenos Aires y la mamá agradeciéndonos porque nos decía que en este momento actual al programa lo utilizan mucho como herramienta para sus hijos pero también para jugar”.

Es que en tiempos de pandemia, aislamiento y escuelas cerradas, el programa se convierte en una buena herramienta para entretener, aprender y jugar a través de la imaginación.

A lo largo de una hora las palabras se conjugan con la música, y con imaginación y narración se va formando una imagen mental para volar.

El programa se puede escuchar todos los jueves al mediodía en Radio Gen, 96.9 MHz y los lunes, en el mismo horario, en La Posta Comodorense Radio. También se comenzará a retransmitir en “Piedra Voces”, una radio comunitaria de Esquel, y la radio de una escuela de Gaiman. Todos los contenidos además están disponibles en Spotify.

“Queremos que nos oigan y se promueva esto en las escuelas porque esto no tiene dinero, es gratis, como tantas cosas que hacemos los dos. Esto está libre para que lo usen. Aspiramos a que nos usen mucho”, dice Veyi sobre esta propuesta que busca educar y divertir de una manera diferente, pero muy amena.