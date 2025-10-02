Sequía en Río Negro: quiénes quedan exentos de impuestos hasta mediados de 2026

La Agencia de Recaudación Tributaria de Río Negro (ARTR) dispuso la exención parcial o total de los impuestos Inmobiliario y Automotor a los productores ganaderos alcanzados por la declaración de desastre y emergencia agropecuaria por sequía. La medida, publicada en el Boletín Oficial, tendrá vigencia hasta mediados de 2026.

El beneficio se extiende a quienes desarrollan actividades ganaderas bovinas, ovinas y caprinas, diferenciando los niveles de afectación:

100% de exención para los contribuyentes en estado de “desastre agropecuario”.

50% de exención para los productores en situación de “emergencia agropecuaria”.

Zonas alcanzadas por el beneficio

Los departamentos que ingresan en la primera categoría son: Avellaneda, Conesa, El Cuy, General Roca, Pichi Mahuida y 9 de Julio.

En tanto, los departamentos Ñorquincó, Pilcaniyeu y 25 de Mayo también quedan alcanzados, aunque con distintos porcentajes de exención según la categoría.

La normativa alcanza a inmuebles rurales y subrurales y a vehículos directamente vinculados con la actividad productiva.

Alcance sobre el impuesto Automotor

El beneficio rige para vehículos de los grupos B1 (tipos 41 y 47) y B3 sin límite de valuación fiscal; y para los grupos A1, B1 (tipos 43, 44, 45 y 46) y C1, siempre que no superen los 26,7 millones de pesos de valuación fiscal.

En caso de poseer más de un vehículo afectado, la exención se aplicará solo a uno. Si se trata de un único rodado que supere el monto fijado, la exención se limitará al tope, debiendo tributar sobre el excedente.

Requisitos para acceder al beneficio

El Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo deberá remitir a la Agencia de Recaudación Tributaria el listado de contribuyentes alcanzados. Para acceder, los productores deberán:

Estar inscriptos en Ingresos Brutos en actividades ganaderas.

Tener presentadas sus declaraciones juradas mensuales y anuales.

Estar libres de deuda con la Agencia Tributaria.

Además, el beneficio se extiende a arrendatarios y comodatarios de inmuebles rurales y subrurales, siempre que cumplan con las condiciones fiscales establecidas.