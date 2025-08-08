En el marco del 74º aniversario de Senillosa, la comunidad celebró con un acto cargado de anuncios que marcan un antes y un después para la ciudad. El gobernador Rolando Figueroa, junto al intendente Lucas Páez y parte del gabinete provincial, firmaron convenios para concretar obras de infraestructura largamente esperadas en materia deportiva, sanitaria y de servicios.

Entre los compromisos asumidos se destaca la construcción de un nuevo espacio comunitario y deportivo con una inversión superior a 3.800 millones de pesos y un plazo de ejecución de 300 días. También se proyecta un centro de día para adultos mayores con más de 1.188 millones de pesos de inversión, la pavimentación de 15 cuadras por más de 1.000 millones y la implementación del plan provincial de alumbrado eficiente en conjunto con el EPEN, con una inversión que supera los 648 millones.

La policía quemó 3 toneladas de marihuana y drogó a todo el pueblo

Servicios y mejoras para los vecinos

El acto incluyó además la entrega de escrituras de viviendas y terrenos como parte del plan provincial de regularización, créditos para productores de agricultura familiar y un vehículo Renault Kangoo 0 km para el hospital local. La Asociación Civil Emprende Senillosa recibió su personería jurídica y el municipio obtuvo 157 millones de pesos en coparticipación para tareas de cuidado ambiental.

Figueroa destacó la reciente inauguración de la red de gas natural para el barrio CH, reafirmando que “el gas es primero para los neuquinos”, y subrayó que en dos años se pavimentó el doble de lo que se había hecho en toda la historia de Senillosa.

Compromiso con la educación y la salud

En materia educativa, el gobernador recordó que, después de 40 años, se está construyendo una nueva escuela primaria y destacó el avance de las becas Gregorio Álvarez, que alcanzan a 20 mil niños y jóvenes en toda la provincia. Además, se avanza con la creación de una sala de día para la atención de la salud mental y mejoras en espacios educativos como el CFP 34 y una futura escuela en el barrio Arroyito.

Clausuraron un reconocido supermercado y secuestraron más de 6 mil kilos de mercancía

“Es un compromiso ineludible que Senillosa tenga un gimnasio municipal para uso libre de toda la comunidad, para que chicos y adultos disfruten de actividades físicas y encuentros”, afirmó Figueroa.

Un municipio en expansión

El intendente Páez resaltó la subestación eléctrica en el Parque Industrial que permitirá abastecer a una ciudad proyectada para 60 mil habitantes y la regularización de asentamientos. “Los convenios que hoy firmamos me llenan el alma porque sabemos que estamos haciendo lo que nos piden los vecinos”, afirmó.

El acto contó con menciones especiales para el deportista Luis Taquina, el payador Maxi Salas y la pionera Herminia de Cayumil. Participaron también ministros provinciales, autoridades legislativas y referentes locales.