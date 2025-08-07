Semana Santa 2026: Rawson será sede de la quinta recreación histórica “Virgen de las Trincheras”

La Municipalidad de Rawson presentó oficialmente un ambicioso proyecto que combinará elementos de reconstrucción histórica, participación comunitaria y homenaje a los héroes de Malvinas. La iniciativa fue anunciada en una conferencia de prensa encabezada por el intendente Damián Biss, acompañado por autoridades e instituciones de todo el país.

Durante el acto, el jefe comunal destacó el trabajo conjunto que se viene realizando desde hace meses, en coordinación con las fuerzas armadas, organizaciones de veteranos y referentes religiosos, para dar forma a una actividad inédita en la región.

El evento central contará con un símbolo de alto valor espiritual y patriótico, cuya llegada a la capital chubutense marcará un hito en el calendario local y nacional. Será parte de la quinta recreación histórica impulsada por la gestión municipal y que, en cada edición, ha logrado un masivo acompañamiento ciudadano.

Se trata de la Virgen de Luján, Malvinera Peregrina de la Paz, que arribará a Rawson entre el 27 de marzo y el 9 de abril de 2026, en coincidencia con la Semana Santa y la conmemoración del 44º aniversario de la gesta de Malvinas. Su presencia se constituirá en el eje de las actividades programadas, bajo la denominación “Virgen de las Trincheras”.

La conferencia contó con la participación de representantes de la Diócesis de Rawson, la Base Aeronaval Almirante Zar, Prefectura Naval Argentina, Gendarmería Nacional, concejales, funcionarios municipales, veteranos de guerra y vecinos. La presencia de múltiples sectores reafirmó el compromiso colectivo con la memoria y la soberanía sobre las Islas Malvinas.

La Virgen Malvinera ya ha recorrido distintas provincias del país, participando en actos religiosos y homenajes a los caídos en combate. En Rawson, su visita incluirá una serie de actividades que rescatarán testimonios y hechos históricos vinculados al conflicto bélico, reforzando la identidad local y el sentido de pertenencia nacional.

El Concejo Deliberante de Rawson declaró de interés municipal la llegada de la imagen, a partir de un proyecto impulsado por el concejal Juan Flores Revillot y acompañado por sus pares Norma Medina y Karina Barneche. La distinción fue entregada a Daniel Lillo y Javier Báez, referentes de veteranos de guerra, quienes destacaron el respaldo de la comunidad y de las autoridades locales.

La coordinadora de Patrimonio Histórico y Museos, Patricia Lorenzo, adelantó que la recreación 2026 relatará la historia del Padre Martínez Torrens, capellán en las islas, e incorporará testimonios de excombatientes que atribuyen a la Virgen su protección durante el conflicto.

Con siete meses de planificación por delante, el operativo de recepción ya está en marcha. La Municipalidad confirmó que la llegada de la Virgen de Luján Malvinera se celebrará con honores y se espera la asistencia de delegaciones de distintas provincias, en un evento que combinará espiritualidad, historia y reafirmación de la soberanía nacional.

Con información de una gacetilla de prensa de la Municipalidad de Rawson.