COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - La denuncia la hizo uno de los choferes quien reclamó que no se les brinda información oficial y que se presiona a los trabajadores para no cumplir el aislamiento indicado por Epidemiología por falta de personal.

Según publica este miércoles el diario Crónica, en la empresa Patagonia Argentina se detectaron 6 casos positivos de Covid-19 y hay alrededor de 40 choferes que se encuentran en aislamiento preventivo.

Uno de los choferes que se mantiene en aislamiento, habló sobre la situación que están viviendo, recalcó que su testeo dio negativo y no tiene síntomas, pero como compartió espacio con uno de sus compañeros que dio positivo continúa en aislamiento social preventivo. “Él –por su compañero– me anunció como contacto estrecho, yo por ahora di negativo y hasta ahora no tengo ningún síntoma, espero no tener nada” expresó.

El chofer, quien decidió mantenerse en el anonimato por temor a represalias, comentó que el brote dentro de la empresa se inició “por un muchacho que era relevo en la Terminal del Abásolo, a la hermana que trabajaba en la Cooperativa le dio positivo. El muchacho se contagió y avisó a la empresa”.

Asimismo, señaló que “él estuvo con nosotros, andaba haciendo relevos, a veces a la mañana y a la tarde, en ambos turnos” y manifestó que no hubo información oficial ni de parte de la empresa ni del sindicato del sector, y que no se aplicó ningún protocolo al respecto. “La empresa se calló y no dijo nada” reclamó “nosotros nos enteramos a los días por las noticias, y resulta que varios estuvimos con él”.

HAY 40 CHOFERES EN AISLAMIENTO

El hombre mencionó que desde la empresa los presionan para que no cumplan con el aislamiento indicado por el equipo epidemiológico, sobre esto señaló que: “se enojaban, decían que nosotros nos queríamos hacer el hisopado para no trabajar y nada que ver. Hay muchos compañeros que están asustados porque tienen enfermedades y hay compañeros que viven con los padres”.

Entre quienes se realizaron los hisopados voluntarios y quienes son contactos estrechos, hay entre 40 y 45 trabajadores en aislamiento social. Debido a la cantidad de personas el colectivero indicó que en la empresa; “tenían problemas porque no tenían gente, estaban enojados con los compañeros, pero nosotros no tenemos la culpa”.