Seguridad en Neuquén: nuevas unidades y recursos para la Policía y Bomberos

Este lunes, el gobernador Rolando Figueroa encabezó la entrega de vehículos y equipamiento por $1.285.462.562 destinados a la Policía de la Provincia de Neuquén. La medida busca modernizar el parque automotor y dotar de mejores recursos a las fuerzas de seguridad en distintas localidades.

El acto contó con la presencia del ministro de Seguridad, Matías Nicolini, la secretaria de Emergencias y Gestión de Riesgos, Luciana Ortiz Luna, el jefe de Policía, Carlos Díaz Pérez, y varios intendentes de la provincia.

Entre los anuncios destacados, se confirmó la creación de nuevas sedes de Bomberos en Villa Traful y Manzano Amargo, que recibieron sus primeras camionetas para iniciar la labor. También se sumaron móviles para Neuquén capital, Plaza Huincul y Zapala, fortaleciendo la presencia en zonas urbanas y rurales.

El ministro Nicolini subrayó que se trata de una política de inversión sostenida:

“Debemos cuidar a quienes nos cuidan. Estamos entregando insumos para que el personal policial pueda desempeñar su tarea de forma más eficiente y la seguridad sea completa”.

Vehículos entregados

En Neuquén capital, la Policía recibió tres minibuses Sprinter 19+1, destinados a distintas áreas como Seguridad, Tránsito y el Demose. Además, se incorporaron camionetas Ford Ranger 2.0 para la Superintendencia de Apoyo y Servicios, Accidentología Vial y Pericias, Cuartel Central y Rescate y Siniestros.

En Plaza Huincul, un minibús Sprinter fue destinado al Centro de Formación y Capacitación de la Escuela de Agentes. Por su parte, Villa Traful, Manzano Amargo y Zapala recibieron camionetas para fortalecer las divisiones de Bomberos locales.

Además de los vehículos, se entregaron 900 chalecos balísticos, 119 computadoras, 144 cascos para moto, ocho alcoholímetros infrarrojos con impresora, 96 calefactores, 400 sillas y otros elementos de uso cotidiano para las dependencias.

En materia de prevención y lucha contra incendios, se sumaron 51 mangueras, 22 lanzas, seis mantas ignífugas, dos equipos hidráulicos de rescate vehicular y dos tijeras multipropósito.

Recursos con fondos propios

El ministro Nicolini destacó que la inversión fue posible gracias al uso de fondos propios de la provincia, generados por la eliminación de gastos superfluos: “Hoy se ven reflejados en obras y equipamiento para seguridad, salud y educación”.

Por su parte, el jefe de Policía, Carlos Díaz Pérez, valoró el aporte: “Contar con este equipamiento es un sueño cumplido. Seguimos sumando condiciones dignas para el trabajo de la Policía, que tiene presencia en todo el territorio provincial”.