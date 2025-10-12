Seguridad en Comodoro: autoridades municipales y provinciales mantuvieron una reunión con vecinos de zona sur
Autoridades municipales y provinciales mantuvieron un encuentro con vecinalistas de la zona sur de Comodoro Rivadavia para abordar la situación de seguridad y coordinar acciones conjuntas de prevención del delito.
Del encuentro participaron el secretario de Gobierno, Modernización y Transparencia, Sergio Bohe; el secretario de Control Urbano y Operativo, Miguel Gómez; el ministro de Seguridad y Justicia, Héctor Iturrioz; la diputada nacional Ana Clara Romero; el diputado provincial Emanuel Fernández; el jefe de la Unidad Regional, Lucas Cocha; y representantes de distintas vecinales del sector.
Durante la reunión, Bohe destacó la necesidad de fortalecer la articulación entre el Estado y la comunidad. Señaló que la dotación policial en la ciudad sigue siendo insuficiente y que el aumento de la delincuencia está vinculado a factores económicos y sociales. Resaltó que la colaboración con los vecinos permite reforzar el acompañamiento a la fuerza policial.
Por su parte, Gómez indicó que el objetivo del encuentro fue brindar un espacio de diálogo impulsado por el Ministerio de Seguridad. Señaló que los vecinos pueden aportar información valiosa sobre la situación en sus barrios y que la coordinación entre la Policía, el Municipio y la comunidad es clave para la prevención del delito.
El ministro Iturrioz destacó que estos encuentros permiten conocer la problemática de cada sector barrial y mejorar la rapidez de respuesta ante los hechos delictivos. Subrayó la importancia de mantener canales de comunicación directos con los vecinos para optimizar el uso de los recursos disponibles.
La reunión forma parte de un plan de coordinación continua entre el Municipio, la Provincia y los vecinos de Comodoro Rivadavia, con el objetivo de reforzar la prevención y la seguridad ciudadana en la ciudad.