COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Héctor, el abuelo que está internado en el Hospital Regional en estado crítico y que este jueves fue diagnosticado con coronavirus, no podrá despedirse de su familia. Pese a que ayer se les informó que activarían un protocolo para que su esposa lo pudiera ver, esta tarde les confirmaron que finalmente eso no pasará.

Luego de la noticia, su nieta Macarena le contó a ADNSUR que decidió acudir al hospital para recibir una respuesta. "Me atendieron muy bien, hablaron conmigo y me explicaron lo complicado de la situación", señaló.

Según le manifestaron las autoridades sanitarias, tanto la esposa de Héctor como sus hijos son contactos estrechos y por lo tanto, son considerados también Covid positivo. "Que ellos asistan al hospital sería poner en riesgo al sistema de salud".

La joven, quien encabezó esta lucha para que "no lo dejen morir solo", señaló que una vez en el Hospital "te das cuenta que es cierto lo que dicen y que no es por negligencia de los médicos y del hospital sino que no se pudo preparar el sistema de salud, que el hospital no está preparado para un protocolo de este tipo".

Héctor Raúl Peric, tal como informó este jueves ADNSUR, lucha contra una enfermedad desde hace ya algún tiempo. Una anomalía en sus pulmones lo llevó a ser internado este lunes.