COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) – El ministro de Salud de Chubut, Fabián Puratich ya aclaró esta mañana que se descartó volver a Fase 1 en Chubut, y anunció que mañana miércoles se publicará un nuevo decreto provincial con las nuevas medidas de restricción.

El nuevo decreto nacional indicaba que los departamentos de Escalante y Biedma debían volver al aislamiento desde este lunes. Al respecto, el ministro indicó que “pasamos de la fase distanciamiento a la de aislamiento, hay un error de interpretación al pensar que se retorna a la Fase 1”, dijo.

Desde las once de la mañana de este martes se lleva a cabo una reunión del Comité de Crisis, donde se realiza la evaluación de las nuevas medidas: “Tenemos un punteo de la Municipalidad de Comodoro, Rada Tilly y Puerto Madryn, con eso vamos a elaborar un nuevo decreto claro, conciso, que sea de fácil lectura para evitar interpretaciones erróneas”, aclaró.

Asimismo, Puratih confirmó que entre las medidas, seguirá vigente hasta fin de mes “la ocupación por DNI, eso no lo vamos a cambiar porque necesitamos disminuir la circulación de personas, cuando más circulen, más riesgo hay y queremos mantener actividades económicas y productivas tenemos que lograr que las personas que no se desarrollan en actividades no esenciales circulen”, dijo.

En cuanto a la restricción de solo esenciales los días domingos, el ministro afirmó que: “Esto va a seguir una semana, o quince días más”, ya que el objetivo es no permitir las reuniones sociales, sobre todo el fin de semana del Día de la Madre.

“Entendemos lo difícil de no compartir con seres queridos, lo vamos a sostener un tiempo más, para concientizar a las familias que las reuniones son un foco de contagio importante”, manifestó a LU 4.