Falta poco para el Hot Sale 2023 del mes de mayo. ¡Atento/a! Si estás buscando una buena oferta, te interesará saber que -según datos de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE)- cerca de 1000 marcas de todo el país participarán en el evento de descuentos ofreciendo más de 15.000 productos en oferta.

En esta oportunidad, las ventas a precios de liquidación se darán desde el próximo lunes 8 de mayo hasta el 11 de mayo.

“Vas a encontrar más de 1000 marcas distribuidas en: Electro y Tecno; Viajes; Muebles, Hogar y Deco; Indumentaria y Calzado; Deportes y Fitness; Supermercado; Salud y Belleza; Bebés y Niños; Motos y Autos; Servicios y Varios”, indicó CACE, al tiempo que ofrece un sitio web personalizado para chequear las tiendas participantes de esta edición

De esta manera, los organizadores del Hot Sale recomiendan que solo se realicen compras desde el sitio oficial www.hotsale.com.ar para evitar fraudes y otros inconvenientes.

💳LAS SUGERENCIAS PARA LOS USUARIOS INTERESADOS EN COMPRAR

Registrate en el sitio de Hot Sale antes de las 00.00 hs del 8 de mayo para recibir las novedades

Registrate en los sitios de las empresas participantes para acelerar tu proceso de compra

Por seguridad, accede a las tiendas que participan del evento únicamente a través del sitio oficial de Hot Sale

Verificá con anterioridad el límite de tu tarjeta

Analizá las distintas opciones de pago, los tiempos de entrega disponibles y las políticas de cambios

Si querés comprar indumentaria y calzado tené en cuenta: usar filtros de talle, color y estilo. Hace uso de la sugerencia de calce y horma

Chequeá con detenimiento los talles y tené a mano un centímetro para poder tomarte las medidas y asegurarte que el talle sea el indicado

Realizá el seguimiento de tu pedido con el código que la empresa te ha proporcionado

En caso de algún inconveniente, comunicate directamente con la empresa para que te ayuden a resolverlo.

CÓMO EVITAR ESTAFAS

CACE emitió también una serie de sugerencias para que los consumidores puedan evitar estafas en el marco del Hot Sale:

• En la parte superior izquierda antes de la url del sitio de la pantalla, al lado del símbolo de Internet, tenés que encontrar un candado amarillo. Esto significa que el sitio web que estás visitando es seguro. Si no aparece, entonces no tiene una conexión segura con tu navegador. Esta característica debe visualizarse cuando se llega a la página para realizar el pago, algunos sitios también son seguros en su totalidad

• Si la URL de la página empieza con https://, estás en una página segura; si la URL empieza con http://, la página no es segura

• Si la barra de direcciones del navegador es de color verde, podés estar seguro de que la página web es de la entidad que dice ser. Esta característica debe visualizarse cuando se llega a la página para realizar el pago, no en la home

• Hay que mirar la información de contacto, ya que si ésta es extraña o proviene de un país que no tiene nada que ver con la marca del producto, entonces no es confiable

• Menciones legales: el editor de un sitio web, el autor de un blog o el comerciante de una tienda online debe anunciar las menciones legales en su página web. Ya que sino, se lo considera un sitio ilegal

• La data fiscal de la marca siempre tiene que figurar en el sitio web que se navega

• Verificar que la URL es correcta. Siempre una excelente práctica es la de escribir directamente la url en el navegador, en lugar de llegar a ella a través de enlaces disponibles desde páginas de terceros o correos electrónicos

• A la hora de comprar, proporcionar sólo la información absolutamente imprescindible para la operación. Si alguna tienda online solicita obligatoriamente información que no se considere como esencial, entonces es mejor realizar tu compra en otro sitio

• Llevar un registro escrito de las transacciones, es una práctica muy buena. Así se conserva la información que el establecimiento remita acerca de tu compra así como el nombre, datos del negocio y los términos legales de tu compra. Como precaución, conserva esta información hasta que termine el período de garantía del producto

• Redirecciones: No es raro que un sitio web no confiable redirija al internauta hacia sitios en el extranjero. Este tipo de sitios no tiene ningún valor

Con información de La Nación