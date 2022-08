Este martes, desde la secretaría de Turismo de Esquel, Gustavo Simieli, confirmó que los preparativos para las celebraciones del centenario del Expreso Patagónico “La Trochita”, marchan "sobre rieles",y anticipó "una sorpresa" que preparan en el ingreso a la ciudad para locales y visitantes.

“Venimos sobre rieles, muy cerquita de los 100 años de La Trochita y nosotros estamos preparando una sorpresa”, que consistirá en “darle vida” a la locomotora que está en el ingreso a la ciudad, sobre uno de los boulevares. “Para sorprender a los turistas que vienen y que cada media hora parezca que está encendida, exactamente igual que la locomotora real”, precisó a Télam.

“La Trochita es un monumento histórico nacional, único ferrocarril de trocha angosta en funcionamiento del mundo, que tiene un recorrido de 402 kilómetros, y que en un principio se utilizaba para el traslado de animales y de cargas y después se usó para el traslado de pasajeros”, relató Simieli.

El funcionario local remarcó que como “tren emblema” de Esquel, que está cumpliendo los 100 años de vida, constituye “todo un orgullo y una satisfacción, vienen de todas partes del mundo a conocerlo porque es único”.

“Uno por ahí no se da cuenta de lo que tiene hasta que no viene alguien de afuera y se lo hace notar, porque nosotros escuchamos el silbato todos los días de que sale el tren y no le damos la importancia que tiene, pero cuando vemos que se han hecho salidas chárter de China, por ejemplo, ahí es cuando tomamos dimensión”, relató.

Temporada extensa

Simieli también analizó la marcha de la temporada invernal con eje en el centro de esquí La Hoya, que venía con una alta presencia de turistas hasta que la región se vio afectada por un temporal de nieve que interrumpió vuelos y cortó rutas en la provincia de Chubut.

Respecto de las características de esta etapa del año, el secretario proyectó “una temporada muy extensa, más de lo normal” y agregó que “Esquel y La Hoya se caracterizan por tener una excelente nieve incluso durante todo septiembre y los primeros días de octubre”.

“Así que con la cantidad de nieve que estamos teniendo, vamos a tener asegurada la temporada hasta octubre”, indicó y comentó que para Esquel, la segunda quincena de julio cerró con un 60% de ocupación y el mes en general arrojó un 50%.

“Son números que si uno los analiza así muy fríos dan que pensar que fue una temporada mala o no la esperada, pero en realidad se dieron muchos acontecimientos, estábamos con un nivel de ocupación de un 75% sostenido y tuvimos un temporal de nieve hace unos días que nos complicó con suspensión de vuelos y rutas cortadas”, concluyó.