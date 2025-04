Después de Semana Santa, se acerca un nuevo fin de semana largo en Argentina que despertó confusión en varios sectores.

Además del feriado nacional por el Día del Trabajador el 1° de mayo, el Gobierno nacional sumó el viernes 2 como "feriado con fines turísticos", extendiendo así el descanso hasta el domingo 4 de mayo.

Sin embargo, no todos podrán disfrutarlo. El decreto establece que el 2 de mayo será un día no laborable "con fines turísticos", lo que significa que su aplicación es optativa para el sector privado: las empresas decidirán si dan el día libre o no. En cambio, para la administración pública nacional el descanso será obligatorio.

En provincias como Chubut, se agrega además el 30 de abril como feriado provincial, en conmemoración del plebiscito de 1902 que reafirmó la soberanía argentina en tierras de la cordillera.

Así, en esa jurisdicción, los empleados estatales podrían contar con cinco días consecutivos de descanso, si se suman los feriados nacional y turístico.

Mientras tanto, en el sector privado reina la incertidumbre. Muchas empresas analizan si otorgarán el 2 de mayo como día no laborable, y hay sectores que advierten que la medida fue anunciada con poca anticipación, complicando la planificación operativa.

Por ahora, la certeza es que el 1° de mayo es feriado nacional inamovible, y el 2 de mayo, un día "no laborable turístico" que dependerá de cada empleador.

¿Se cobra doble el 2 de mayo?

El Poder Ejecutivo Nacional, mediante el Decreto 1027/2024, designó el viernes 2 de mayo de 2025 como día no laborable con fines turísticos, en el marco de la Ley 27.399 que faculta al Gobierno a fijar hasta tres días al año con este objetivo. ​

A diferencia de los feriados nacionales, los días no laborables no son de cumplimiento obligatorio para el sector privado. Cada empleador tiene la facultad de decidir si otorga el día libre a sus empleados o si se trabaja normalmente.

En el caso de que se trabaje durante un día no laborable, la remuneración será la habitual, sin recargos ni pagos adicionales de acuerdo a ciertas percepciones. La confusión se generó porque la Ley 27399 es clara su articulado sobre los feriados: “ARTÍCULO 8°.- Los días que resulten feriados por aplicación de los artículos precedentes, gozarán en el aspecto remunerativo de los mismos derechos que establece la legislación actual respecto de los feriados nacionales”.

Para la administración pública nacional, los días no laborables con fines turísticos suelen ser de cumplimiento obligatorio, por lo que no habrá actividad administrativa, educativa ni bancaria en esas fechas.

En resumen, el viernes 2 de mayo será un día no laborable con fines turísticos, y su aplicación dependerá de la decisión de cada empleador en el sector privado.

Los próximos días no laborables

El gobierno de Javier Milei, al hacer opción de la elección del tope de tres días anuales que puede generarse como día no laborable con fines turísticos estableció que en 2025 serán tres: 2 de mayo, 15 de agosto y 21 de noviembre.

Calendario de feriados 2025 en Argentina

Feriados de mayo

Jueves 1: Día del Trabajador (feriado inamovible)

Viernes 2: Día no laborable puente.

Domingo 25: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible).

Feriados de junio

Lunes 16: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (se traslada del martes 17).

Viernes 20: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano (feriado inamovible).

Feriados de julio

Miércoles 9: Día de la Independencia (feriado inamovible)

Feriados de agosto

Viernes 15: Día no laborable puente.

Domingo 17: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín (feriado trasladable).

Feriados de octubre

Domingo 12: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable).

Feriados de noviembre

Viernes 21: Día no laborable puente.

Lunes 24: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del jueves 20).

Feriados de diciembre