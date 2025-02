Este sábado 1 de marzo, de 16 a 19 horas, se llevará a cabo la tercera jornada del Perchero Solidario en el barrio José Fuchs de Comodoro Rivadavia. La propuesta tiene como objetivo entregar ropa y útiles escolares gratuitos a quienes lo necesiten.

Amalia Perry del Centro Vanguardia Iglesia Cristiana, habló con ADNSUR y dio los detalles del evento. “La idea es que la gente vaya, nos visite, y que puedan llevar todo lo que necesiten de forma gratuita”, aclaró. Respecto al inicio de la iniciativa solidaria, Amanda recordó que “la venimos planificando desde noviembre, pero la lanzamos ahora en pleno verano porque entendemos que la situación económica está difícil para todos y también nos pasa que vemos que la gente ya no regala, sino que la gente vende.”

“También es entendible por la necesidad, pero bueno nosotros queremos hacer nuestro aporte, ya hemos recolectado, preparado y planchado”, indicó.

“Esta es la tercera jornada, ya hicimos durante febrero alguna jornada, en enero también y, bueno, ahora queremos seguir haciéndolo porque sabemos que son tiempos donde también los chicos comienzan las clases. Tenemos ropa de recién nacido, ropa de bebé, de niño, de hombre, de mujer, de joven y de adulto”, señaló.

Además, explicó que no solo es ropa, sino que también se encuentra con una colecta de útiles escolares. “Tratamos de filtrar la información para llegar a las personas necesitadas. Trabajamos con algunos CPB (Centro de Promoción Barrial), donde ellos nos avisan qué necesidades hay y nosotros podemos aportar con los útiles escolares, además de compartir lo que tenemos para los niños que necesitan”.

CÓMO HACER PARA DONAR

"Hay mucha gente solidaria, pero no sabe a dónde dejar la donación que tiene. Entonces nos pasó que mucha gente iba a Paraná 421, en el barrio José Fuchs, que es donde hacemos la actividad, y nos decía: 'Yo lo necesito, pero tengo esto y lo quiero dejar'. Y fue genial porque la gente fue la primera jornada, la segunda y dejaba lo que tenía. Entonces, el que quiera ir puede en el mismo momento y podés dejar lo que llevas y ver si algo te sirve y llevarlo también". “Nosotros nos vamos a reunir en Paraná 421 del barrio José Fuchs. Está en diagonal a una cuadra, media cuadra del Gimnasio Gatti."

"Nosotros los esperamos. Ha sido un éxito las jornadas anteriores, por eso creemos que sigue siendo necesario esto de seguir compartiendo lo que uno tiene. La idea no es acumular, la idea no es guardar, la idea no es vender, la idea es darle al que necesita y, sobre todo, nosotros somos una comunidad de CE (Centro Vanguardia) y queremos vivir también de lo que enseñamos y lo que leemos, porque nos parece muy importante eso de que el amor al prójimo es compartir con el que necesita."

“Así que nos parece una buena propuesta poder bendecir a los vecinos de Comodoro que estén necesitando, porque muchos vivimos situaciones circunstanciales, que no son permanentes. Entonces, quizás alguna familia que está sin trabajo o que económicamente no le alcanza lo que tiene pueda acercarse y tomar las prendas que necesite. La idea, obviamente, es no para reventa, sino para que realmente la gente lo pueda utilizar en su familia”, concluyó.