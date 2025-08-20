Se viene la Expo Educativa 2025 en Trelew: cuándo y dónde se realizará

El Municipio de Trelew confirmó la realización de la Expo Educativa 2025, que se desarrollará los días jueves 4 y viernes 5 de septiembre en el Gimnasio Municipal N.º 1. La muestra reunirá a más de 20 instituciones educativas, tanto públicas como privadas, que ofrecen formación universitaria, terciaria y profesional.

El objetivo del evento es brindar a jóvenes y adultos información sobre opciones académicas y de oficios disponibles en Trelew y en la región, facilitando la planificación del futuro laboral y educativo sin necesidad de trasladarse fuera de la ciudad. La propuesta está dirigida especialmente a quienes finalizaron la secundaria y buscan orientación sobre carreras de grado, técnicas o capacitaciones profesionales.

La Expo Educativa abrirá sus puertas ambos días de 9 a 17, con el acto inaugural programado para el jueves 4 a las 11. Durante la jornada, los visitantes podrán conocer planes de estudio, requisitos de inscripción y modalidades de cursada de cada institución participante. También se ofrecerá información sobre becas, programas de formación profesional y oportunidades de empleo vinculadas a la capacitación.

La edición 2025 mantiene la estructura que consolidó el evento el año pasado como el principal punto de encuentro de la oferta académica en la ciudad. La muestra incluye tanto instituciones de educación superior como centros de capacitación en oficios, permitiendo a los vecinos comparar alternativas y tomar decisiones informadas sobre su desarrollo profesional.

Entre las novedades de esta edición se destacan talleres de orientación vocacional, charlas con docentes y estudiantes avanzados, y la posibilidad de conocer experiencias de egresados que ya se desempeñan en distintos sectores laborales. De esta manera, la Expo busca que cada participante acceda a información completa y actualizada para planificar su trayectoria educativa.

El Municipio enfatizó que la iniciativa apunta a fortalecer la conexión entre la educación formal y la formación profesional, facilitando que los interesados encuentren oportunidades de capacitación que respondan a la demanda laboral regional. De este modo, se promueve la permanencia de los jóvenes en la ciudad y se fomenta el desarrollo local mediante la capacitación y especialización profesional.

La Expo Educativa 2025 también permitirá establecer contactos directos con representantes de las instituciones, resolver dudas sobre inscripciones y becas, y conocer la infraestructura y los recursos que cada entidad pone a disposición de los estudiantes. La actividad, gratuita y abierta a toda la comunidad, busca acercar la educación y la formación profesional a todos los vecinos de Trelew.

Con información de una gacetilla de prensa de la Municipalidad de Trelew.