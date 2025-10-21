Se viene la 2ª edición del Foro Patagónico de Marketing: “Estrategias que marcan”

Con los cupos agotados, el próximo jueves 23 de octubre a las 17 horas se llevará a cabo en el Lucania Palazzo Hotel la 2.ª edición del Foro Patagónico de Marketing – “Estrategias que marcan”, un encuentro que reunirá a referentes, empresas y profesionales del marketing, la comunicación y el desarrollo de marcas en la Patagonia.

Organizado por el Instituto Superior San Martín, el evento —de participación libre y gratuita— alcanzó más de 300 personas inscriptas, destacándose por su diversa convocatoria de estudiantes, emprendedores y profesionales de las áreas de comunicación, marketing y diseño.

Disertantes destacados

Esta nueva edición contará con la participación de profesionales y líderes de empresas que compartirán sus experiencias y metodologías aplicadas en distintos sectores:

Susana Vera y Gonzalo Vila, responsables del área de Prensa y Comunicación Institucional de Comodoro Turismo, presentarán el proceso de posicionamiento de la marca ciudad “Comodoro Alma Patagónica” y las estrategias de comunicación que impulsan su crecimiento.

Cheko Jovanovich, Director de Marketing del Sanatorio La Española, expondrá sobre la construcción de identidad institucional y la gestión de marca en el ámbito de la salud.

Naique Mazquiaran, del área de Marketing y Desarrollo Comercial de Orizon, abordará el tema “Recursos naturales y valor agregado en la Patagonia”, mostrando cómo la innovación puede potenciar el desarrollo regional.

Silvana Salgueiro, CEO y socia de SAGOSA, junto a Sabrina Rocío Fernández, Responsable de Marketing & Ecommerce de la misma empresa, compartirán su experiencia en transformación digital y posicionamiento comercial, desde una mirada estratégica y de liderazgo femenino.

Ailén Ramírez y Lorena Montenegro, licenciadas en Relaciones Públicas y socias fundadoras de Agencia PAR, brindarán una charla sobre Neuroventas y Oratoria, enfocada en cómo conectar emocionalmente con las audiencias y potenciar la comunicación efectiva.

A través de estas exposiciones, el Foro busca nutrir a los asistentes con experiencias reales y enfoques diversos, mostrando cómo las marcas locales y regionales construyen identidad, propósito y valor.

Espacio para emprendedores

Además de las charlas, el evento contará con un sector de stands conformado por emprendedores y proveedores de servicios, pensado para conectar con las necesidades concretas de quienes desarrollan proyectos o marcas propias, fortaleciendo el ecosistema emprendedor regional.

Una propuesta formativa y de vinculación

El Foro Patagónico de Marketing es una iniciativa del Instituto Superior San Martín y busca consolidarse como un punto de encuentro para quienes buscan actualizarse, inspirarse y construir redes profesionales.

“Desde el Instituto Superior San Martín buscamos promover un espacio de formación y vinculación que nos acerque a la comunidad y nos permita mostrar las tendencias y desafíos del marketing actual”, señaló Yamila Chible Russi, directora del Instituto.

Para conocer más sobre los próximos encuentros y actividades, se puede seguir al Instituto Superior San Martín y a Estrategias que marcan en sus redes sociales.