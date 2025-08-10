Se viene el tercer "salchi-encuentro" en Comodoro: ¿Cuándo y dónde será?
La cita reunirá nuevamente a los amantes de esta adorable raza en la ciudad petrolera.
El tercer “salchi-encuentro” ya tiene fecha confirmada en Comodoro Rivadavia. Este evento, que en sus dos ediciones anteriores reunió a decenas de amantes de la raza salchicha en la ciudad petrolera, volverá a celebrarse, aunque con una novedad: esta vez será en la zona norte, según informaron en redes sociales este sábado
La propuesta busca pasar una tarde amena, llena de juegos, paseos y camaradería entre dueños y mascotas.
La invitación es para el domingo 24 de agosto, a las 16 horas, en el Parque de la Ciudad, en kilómetro 3.
En la convocatoria, invitan a todos los participantes a llevar bolsitas para los desechos, agua para los perritos y colaborar con el mantenimiento de la limpieza del lugar.
SU HISTORIA
El dachshund, también conocido como perro salchicha o teckel, es una raza de perro originaria de Alemania. Su peculiar fisonomía se debe a una mutación genética conocida como bassetismo, que dota a los ejemplares de unas extremidades cortas en relación con el tamaño del cuerpo.
Según su tamaño y peso puede clasificarse en estándar (9 kg-15 kg), miniatura (5 kg-9 kg) y Kaninchen (3 kg-5 kg) este último no solo se caracteriza por un menor peso y tamaño, sino que presenta unos rasgos físicos distintos.
Además el perro salchicha se diferencia en función de la tipología del pelo, puede ser de pelo duro (generalmente de color gris), pelo corto y pelo largo, estos dos últimos pueden ser de color negro con rojo fuego, marrón chocolate y dorado.
El dachshund de tamaño estándar se desarrolló para oler, perseguir y ahuyentar a los tejones (de ahí su nombre, que en alemán significa 'perro tejonero') y otros animales que viven en madrigueras, mientras que el dachshund en miniatura fue criado para cazar animales pequeños como conejos y ratones.