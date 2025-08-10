El tercer “salchi-encuentro” ya tiene fecha confirmada en Comodoro Rivadavia. Este evento, que en sus dos ediciones anteriores reunió a decenas de amantes de la raza salchicha en la ciudad petrolera, volverá a celebrarse, aunque con una novedad: esta vez será en la zona norte, según informaron en redes sociales este sábado

La propuesta busca pasar una tarde amena, llena de juegos, paseos y camaradería entre dueños y mascotas.

La invitación es para el domingo 24 de agosto, a las 16 horas, en el Parque de la Ciudad, en kilómetro 3.

En la convocatoria, invitan a todos los participantes a llevar bolsitas para los desechos, agua para los perritos y colaborar con el mantenimiento de la limpieza del lugar. Aumento y bono para empleadas domésticas: cuánto ganan por hora y por mes en agosto de 2025

SU HISTORIA

El dachshund, también conocido como perro salchicha o teckel, es una raza de perro originaria de Alemania. Su peculiar fisonomía se debe a una mutación genética conocida como bassetismo, que dota a los ejemplares de unas extremidades cortas en relación con el tamaño del cuerpo.

Según su tamaño y peso puede clasificarse en estándar (9 kg-15 kg), miniatura (5 kg-9 kg) y Kaninchen (3 kg-5 kg) este último no solo se caracteriza por un menor peso y tamaño, sino que presenta unos rasgos físicos distintos.

Chile confirmó la suspensión de la importación de carne y le cerró las puertas a los productos argentinos

Además el perro salchicha se diferencia en función de la tipología del pelo, puede ser de pelo duro (generalmente de color gris), pelo corto y pelo largo, estos dos últimos pueden ser de color negro con rojo fuego, marrón chocolate y dorado.

El dachshund de tamaño estándar se desarrolló para oler, perseguir y ahuyentar a los tejones (de ahí su nombre, que en alemán significa 'perro tejonero') y otros animales que viven en madrigueras, mientras que el dachshund en miniatura fue criado para cazar animales pequeños como conejos y ratones.