Se tomaron nuevos exámenes para cubrir cargos en las Residencias del Equipo de Salud 2025

El Gobierno del Chubut, a través de la Secretaría de Salud, concretó el jueves en Rawson el segundo llamado para cubrir los cargos disponibles en las “Residencias del Equipo de Salud 2025”.

El examen se desarrolló en las instalaciones del Tribunal de Cuentas y contó con la presencia de la subsecretaria de Salud Pública, Anabel Pena, y de la jefa del Departamento Provincial de Residencias del Equipo de Salud, Laura Texido.

Esta etapa evaluativa incluyó una prueba escrita y continuará con entrevistas personales a los postulantes, que estarán a cargo de profesionales de la Secretaría de Salud, jefes de servicio, responsables de residencias y representantes de asociaciones médicas.

Los jóvenes médicos y profesionales de la salud que resulten seleccionados realizarán su formación en hospitales cabecera de la provincia, entre ellos los de Comodoro Rivadavia —Regional y Alvear—, Trelew, Puerto Madryn, Esquel, Rawson y Sarmiento.

Formación continua y antecedentes

El llamado forma parte de una política de Estado destinada a garantizar la formación continua de profesionales de la salud en territorio provincial. En julio pasado se realizó la primera instancia evaluativa, en el marco del Examen Único nacional, donde 39 postulantes accedieron a cargos en las residencias del sistema público de salud.

Los nuevos profesionales comenzaron su actividad el 1° de septiembre en distintos hospitales provinciales. A ese grupo se sumaron otros cinco profesionales el 1° de octubre , tras la primera readjudicación del Examen Único nacional.

Especialidades incluidas

En esta convocatoria, las especialidades disponibles abarcan distintas ramas médicas y multiprofesionales. Entre las residencias médicas se incluyen Emergentología, Neumonología Postbásica, Pediatría, Neonatología Articulada y Postbásica, Clínica Médica, Terapia Intensiva Postbásica, Medicina General y Tocoginecología.

En las residencias multiprofesionales se abrieron cupos en Salud Mental Comunitaria y Epidemiología , mientras que también se incorporan especialidades en Farmacia Hospitalaria y Bioquímica.

Beneficios y condiciones laborales

La Secretaría de Salud provincial destacó las condiciones de formación y los beneficios laborales que ofrece el sistema de residencias en Chubut. Los programas cuentan con reconocimiento y acreditación del Ministerio de Salud de la Nación, y se desarrollan bajo condiciones de trabajo acordes a las normativas vigentes y al modelo de capacitación en servicio.

Al finalizar la residencia, los profesionales contarán con inserción laboral asegurada mediante la reserva del cargo, además del reconocimiento de la antigüedad para el pase a planta permanente, lo que implica una mejora en la categoría dentro de la carrera sanitaria.

También están garantizados los beneficios sociales correspondientes: obra social, aportes jubilatorios, cobertura de riesgos de trabajo (ART), seguro de vida y adicional por vivienda.

Con información de una gacetilla de prensa del Gobierno del Chubut.