Se tiró en culipatín en una pista de la Patagonia y se quebró dos vértebras: "no había ambulancias"

Una joven de 24 años se accidentó en un centro de esquí de la Patagonia, resultando herida con dos vértebras fracturadas. La chica, oriunda de Buenos Aires, denunció que no recibió asistencia en el lugar después de tirarse de culipatín y quedar gravemente herida.

El caso ocurrió en el parque de nieve Primeros Pinos, ubicado en Neuquén. Zoe Gómez tiene 24 años y vino desde San Nicolás de los Arroyos, una localidad de Buenos Aires, a pasar las vacaciones de invierno junto a su familia.

Durante una tarde de juegos, la joven se cayó del culipatín y se quebró dos vértebras. Se encuentra internada en el Hospital de Zapala, aguardando el turno para realizarse una resonancia.

La turista aseguró que iniciará acciones legales contra el parque de Primeros Pinos, ya que no fue asistida tras el fuerte golpe que sufrió deslizándose en culipatín. Según publicó La Mañana Neuquén, la empresa que concesiona el parque se hará cargo de los costos de tratamiento de la joven y el traslado de regreso a su ciudad.

"Yo había ido a la nieve en mi viaje de egresados a Bariloche pero desde que perdí a mi familia, nunca más había viajado", dijo en una entrevista con LU5. La chica perdió a su familia durante la pandemia de coronavirus, y fue a visitar a una tía en la ciudad de Neuquén.

"Llegué el domingo a Neuquén a visitar a mi familia, el martes quise ir a Primeros Pinos a ver la nieve. Fuimos en taxi hasta allá con mi tía. Cuando me tiré en culipatín, la pista estaba muy fea, reboté en un pozo y me quebré la columna", contó la joven desde el hospital de Zapala.

Luego de la caída, una enfermera del predio se acercó y le dijo que los golpes son habituales en la nieve. Por eso, le recomendó que regresara a su alojamiento para acostarse y esperar a que pase el dolor. "Yo estaba tirada en el piso, mi tía pedía que me llevaran una tabla pero no me trajeron, me hicieron levantarme e irme como estaba. Decí que estaba el taxi esperando afuera", contó.

"En el hospital me atendieron super bien, rápido, me hicieron tomografía y sale que tengo quebrada la vértebra L1 y L2 de la columna, no me puedo levantar ni sentar. Tengo que estar acostada y esperar que me haga una resonancia", afirmó.

"Ahora no puedo hacer mucho movimiento, solamente puedo estar acostada", dijo y agregó: "Hay mucha demanda para el turno de la resonancia, una vez que me la hagan, el médico me va a decir cómo va a ser la recuperación pero seguramente necesite hacerme un corset".

Los profesionales médicos le dijeron que el golpe fue muy fuerte y tuvo probabilidades de sufrir un golpe en la médula, lo que la podría haber dejado inmóvil.

La joven pidió la asistencia de un abogado para iniciar acciones legales porque no recibió asistencia durante su estancia en el parque de nieve, que inauguró recientemente. "Nosotras estábamos dentro del predio, tuvimos que pagar entrada para ingresar", dijo y aclaró: "No había ambulancias en el lugar. Cuando les escribí por Instagram para pedirles explicaciones, me bloquearon".

Por esa situación, la joven explicó que se asesoró con un abogado. "El hará las presentaciones que corresponde", dijo y agregó que ella se enfoca en su recuperación, aún dolorida por el golpe que sufrió y que cambió por completo sus esperadas vacaciones.